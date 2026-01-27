Të punosh ndërkohë që studion - cilat vende të BE-së kanë përqindjet më të larta dhe pse?
Të punosh ndërkohë që studion nuk është zakon për shumicën e punonjësve në Bashkimin Evropian.
Megjithatë, nevoja financiare dhe ambicia për karrierë i motivojnë disa të veprojnë kështu, sipas raportit të Euronews.
Sipas të dhënave më të fundit të Eurostat, më shumë se një në katër të rinj evropianë të moshës 15–29 vjeç punonin dhe studionin njëkohësisht në vitin 2024.
Kjo praktikë ishte më e përhapur në Holandë (74.3 për qind), Danimarkë (56.4 për qind) dhe Gjermani (45.8 për qind).
Ndërkohë, Rumania (2.4 për qind), Greqia (6 për qind) dhe Kroacia (6.4 për qind) raportuan përqindjet më të ulëta të të rinjve që punojnë dhe studiojnë njëkohësisht midis vendeve të BE-së, transmeton Telegrafi.
Shkaku kryesor për të punuar paralelisht me studimet mbetet nevoja financiare, por ekspertët vënë në dukje se motivimet e studentëve ndryshojnë në varësi të vendit dhe sektorit ku ata ndodhen.
“Disa studentë janë të motivuar kryesisht nga konsideratat financiare, ndërsa të tjerët zgjedhin punësimin ose praktikat pa pagesë për të fituar përvojë pune dhe për të rritur shanset e tyre për punësim”, tha Madeline Nightingale, udhëheqëse kërkimore në organizatën jofitimprurëse RAND Europe, për Europe in Motion.
Sipas Nightingale, ndërsa nevoja financiare “ka të ngjarë të ndryshojë nga një shtet anëtar i BE-së tek tjetri, në varësi të rregullimeve për financimin e studentëve, motivimi për të fituar përvojë pune është më i zakonshëm në disa sektorë, si ligji, financa dhe industritë kreative”.
“Gjithashtu, kjo ka të ngjarë të ndryshojë sipas sfondit socio-ekonomik, pasi për disa studentë puna e paguar është një domosdoshmëri ekonomike,” shtoi ajo.
Për më tepër, angazhimi i studentëve në punë të paguar ndikohet edhe nga trendet më të gjera të tregut të punës.
Shembull, një studim holandez sugjeronte se rritja e punës së paguar për studentët në Holandë lidhet me zgjerimin e praktikave të punës fleksibël.
Megjithatë, shumica e të rinjve evropianë nuk punojnë ndërkohë që studiojnë.
Më shumë se shtatë në 10 të rinj mbeten jashtë forcës punëtore gjatë ndjekjes së arsimit të lartë, sipas të dhënave të Eurostat. Vetëm 3.2 për qind e tyre ishin të papunë, por kërkonin aktivisht një punë.
Përqindjet më të larta të të rinjve të papunë që ndjekin arsimin formal u regjistruan në Suedi (14.1 për qind), Finlandë (10 për qind) dhe Danimarkë (9.6 për qind), ndërsa në Rumani (0.6 për qind), Kroaci, Çeki dhe Hungari (secila 0.8 për qind), më pak se 1 për qind e të rinjve kërkonin punë.
Pse ka përqindje të ndryshme midis burrave dhe grave?
Tek gratë e moshës 15–19 vjeç, 74.4 për qind ishin jashtë tregut të punës, krahasuar me 70.4 për qind të burrave të së njëjtës moshë.
Ndërsa plakën dhe arrijnë grupmoshën 20–24 vjeç, përqindja e atyre jashtë forcës punëtore u ul në 30.9 për qind për gratë dhe 24.8 për qind për burrat.
Kjo tregon një integrim më të madh të të rinjve në tregun e punës paralelisht me aktivitetet arsimore, vëren Eurostat.
Në këtë grupmoshë, përqindja e të rinjve të punësuar ndërkohë që studiojnë ishte 19.6 për qind për gratë dhe 17 për qind për burrat.
Tek të rinjtë e moshës 25–29 vjeç, punësimi arriti në 62 për qind për gratë dhe 71.9 për qind për burrat.
Në këtë grupmoshë, përqindja e grave jashtë forcës punëtore dhe jo në arsimin formal (16.2 për qind) ishte më e lartë se ajo e burrave (6.9 për qind), gjë që mund të sugjerojë se ato preferojnë të fokusohen në edukimin e tyre gjatë viteve të reja.
Të dhënat tregojnë gjithashtu se gratë zakonisht regjistrohen më shumë në arsimin formal sesa burrat.
Megjithatë, kur nuk janë në arsim, ato kanë më pak gjasa të jenë të punësuara ose të kërkojnë punë, siç reflektohet nga normat më të ulëta të punësimit dhe nivelet më të larta të pasivitetit krahasuar me burrat. /Telegrafi/