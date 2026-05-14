Lufta në Iran godet ekonominë amerikane, rritet papunësia dhe inflacioni
Numri i amerikanëve që aplikuan javën e kaluar për kompensim papunësie u rrit në 211 mijë, ndërsa lufta në Iran dhe rritja e çmimeve po rëndojnë edhe më shumë perspektivën ekonomike të Shteteve të Bashkuara.
Ministria amerikane e Punës njoftoi se gjatë javës që përfundoi më 9 maj, numri i aplikimeve të reja u rrit me 12 mijë krahasuar me javën paraprake. Kjo shifër është pak më e lartë se 207 mijë kërkesat që kishin parashikuar analistët e anketuar nga FactSet.
Kërkesat javore për ndihmë papunësie konsiderohen si një tregues i rëndësishëm i pushimeve nga puna dhe një nga indikatorët më të shpejtë të gjendjes së tregut të punës. Edhe pse largimet nga puna vazhdojnë të jenë në nivele historikisht të ulëta, ekonomistët vlerësojnë se tregu i punës ka hyrë në një fazë stagnimi, me pak punësime dhe pak pushime nga puna. Kjo po e mban normën e papunësisë në 4.3 për qind, por njëkohësisht po e vështirëson gjetjen e një pune të re për personat e papunë.
Në muajin prill, kompanitë amerikane hapën 115 mijë vende të reja pune, por lufta në Iran ka shtuar më tej pasigurinë për ekonominë dhe tregun e punës. Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e naftës botërore, vazhdon të mbetet e mbyllur, ndërsa që nga fillimi i luftës në fund të shkurtit, çmimet e naftës janë rritur me më shumë se 50 për qind.
Çmimi mesatar i një galoni karburanti në SHBA është rritur në 4.53 dollarë, nga më pak se 3 dollarë sa ishte më parë, duke rritur kostot për qytetarët dhe duke krijuar hezitim te kompanitë për të punësuar punëtorë të rinj.
Të dhënat më të fundit të qeverisë amerikane tregojnë se inflacioni i konsumit në prill 2025 u rrit me 3.8 për qind në baza vjetore, niveli më i lartë në tre vitet e fundit. Në të njëjtën kohë, çmimet me shumicë u rritën me gjashtë për qind krahasuar me një vit më parë, ndërsa indeksi i çmimeve të prodhuesve u rrit me 1.4 për qind vetëm nga marsi në prill, rritja më e madhe në më shumë se katër vjet.
Dy javë më parë, Rezerva Federale vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, duke argumentuar se paqëndrueshmëria në Lindjen e Mesme dhe inflacioni ende i lartë paraqesin rrezik shtesë për ekonominë.
Ndërkohë, kompani të mëdha si Verizon, UPS, Amazon, Disney dhe Walmart kanë paralajmëruar tashmë shkurtime të vendeve të punës, ndërsa si faktor shtesë presioni mbi tregun e punës po përmendet edhe zhvillimi i shpejtë i inteligjencës artificiale.
Mesatarja katërjavore e kërkesave të reja për kompensim papunësie u rrit me 750, duke arritur në 203 mijë e 750. Numri total i amerikanëve që morën ndihmë papunësie gjatë javës që përfundoi më 2 maj u rrit me 24 mijë, duke arritur në 1.78 milionë persona. /Telegrafi/