“Të kujdesemi për njëri-tjetrin”, Harry Styles u drejtohet fansave në Wembley mes valës së nxehtësisë
Harry Styles hapi natën e gjashtë të rezidencës së tij në Wembley Stadium duke u bërë thirrje fansave të kujdesen për njëri-tjetrin, ndërsa temperaturat u rritën ndjeshëm të martën mbrëma.
Mbretëria e Bashkuar po përgatitet për atë që mund të jetë “dita më e nxehtë ndonjëherë”, pasi një valë nxehtësie që po përhapet në Evropë ka arritur edhe atje. Agjencia e Sigurisë Shëndetësore ka lëshuar një alarm të kuq, duke paralajmëruar se ekziston “rrezik për jetën edhe për popullatën e shëndetshme”.
Temperaturat në Londër u parashikuan të arrijnë deri në 33°C rreth orës 17:00, kur u hapën dyert, derisa ishte 31°C në kohën kur Harry Styles doli në skenë në orën 20:05, pas performancës së Shania Twain.
@hslot_edits Harry’s speech before the show! #night6 #wembley #harrystyles #viral #fyp #togethertogether ♬ original sound - hslot_edits
Harry Styles u ngjit në skenë për natën e radhës të turneut të tij “Together Together”, i veshur me pantallona të shkurtra karakteristike, një xhaketë dhe një këmishë portokalli.
Këngëtari, i cili nisi rezidencën e tij rekord prej 12 netësh në Wembley më 12 qershor, i bëri thirrje 80,000 fansave të pranishëm që të kujdesen për njëri-tjetrin.
“Do të kujdesemi për njëri-tjetrin, ju lutem përpiquni të qëndroni të hidratuar. Nëse ju nevojitet diçka në çdo moment, më tregoni, mund të ndalojmë në çdo kohë,” tha ai.
“Gjithçka është në rregull. Do të kujdesemi për njëri-tjetrin, të argëtohemi, të kërcejmë, të djersitemi, të këndojmë, të bërtasim nëse doni të shkoni më shpejt.”
Wembley Stadium ka lehtësuar politikën e saj për shishet e ujit, duke lejuar që pjesëmarrësit të futin brenda shishe metalike ose plastike të fortë.
Gjithashtu, brenda stadiumit u ofrua ujë me gjysmë çmimi, ndërsa krem dielli falas ishte i disponueshëm në pikat e informacionit.