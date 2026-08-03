Martin Garrix elektrizon natën e tretë të Sunny Hill Festival me hitet e tij më të mëdha
Nata e tretë e Sunny Hill Festival 2026 u mbyll me një atmosferë spektakolare, ku ylli holandez i muzikës elektronike Martin Garrix ishte kryesuesi i mbrëmjes.
DJ dhe producenti, një nga emrat më të njohur të skenës globale EDM, solli në Prishtinë një performancë energjike që mbajti mijëra pjesëmarrës të angazhuar nga fillimi deri në fund.
Gjatë setit të tij, Garrix interpretoi disa nga hitet më të njohura të karrierës, mes tyre edhe "Animals", kënga që e bëri të famshëm në mbarë botën dhe që vazhdon të mbetet një nga himnet më të njohura të muzikës elektronike, shkruan DailyMail.
@sunnyhill_festival Welcome back! 🫶 @Martin Garrix #MartinGarrix #SunnyHillFestival #FYP ♬ original sound - Sunny Hill Festival
Publiku reagoi me entuziazëm, duke e shoqëruar performancën me këngë, duartrokitje dhe efekte vizuale që shoqëruan spektaklin.
Artisti nuk la pa interpretuar as bashkëpunimet e tij të suksesshme me këngëtare me famë botërore.
@sunnyhill_festival The final chapter belongs to Garrix 💥🫀 @Martin Garrix #MartinGarrix #SunnyHillFestival #FYP ♬ original sound - Sunny Hill Festival
Në repertor u përfshinë edhe "In the Name of Love", në bashkëpunim me Bebe Rexha, si dhe "Scared to Be Lonely", bashkëpunimi i tij me Dua Lipën, dy prej këngëve më të njohura të diskografisë së tij.
Performanca e Martin Garrix ishte kulmi i natës së tretë të festivalit, duke konfirmuar edhe një herë Sunny Hill si një nga ngjarjet më të rëndësishme muzikore në rajon.
@sunnyhill_festival One for the books @Martin Garrix 🔥🔥🔥 #MartinGarrix #SunnyHillFestival #FYP ♬ original sound - Sunny Hill Festival
Edicioni i sivjetmë ka sjellë në Prishtinë artistë të njohur ndërkombëtarë dhe mijëra vizitorë nga vende të ndryshme, duke e kthyer kryeqytetin në qendër të muzikës dhe argëtimit gjatë fundjavës.
Me një skenografi moderne, efekte të fuqishme vizuale dhe një repertor të mbushur me hite globale, Martin Garrix dhuroi një nga performancat më të spikatura të këtij edicioni të Sunny Hill Festival. /Telegrafi/