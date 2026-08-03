Martin Garrix hap koncertin në shqip: “Mirëmbrëma Prishtina”, publiku shpërthen në brohorima
Martin Garrix e nisi performancën e tij në natën e tretë të Sunny Hill Festival me një përshëndetje në shqip, duke fituar menjëherë zemrat e publikut në Prishtinë.
“Mirëmbrëma Prishtina”, ishin fjalët e para të DJ-së dhe producentit holandez sapo u ngjit në skenën kryesore, një moment që u prit me brohorima dhe duartrokitje nga mijëra të pranishmit.
Gjatë gjithë performancës së tij, Garrix nuk reshti së përmenduri Prishtinën, duke komunikuar vazhdimisht me publikun dhe duke e mbajtur atmosferën në kulm.
Thirrjet e tij për qytetin shoqëroheshin çdo herë me reagime të fuqishme nga turma, e cila këndoi dhe vallëzoi përgjatë gjithë koncertit.
Ylli i muzikës elektronike solli një spektakël të kompletuar me efekte vizuale, ndriçim mbresëlënës dhe disa nga hitet e tij më të njohura, përfshirë “Animals”, “In the Name of Love” me Bebe Rexhën dhe “Scared to Be Lonely” me Dua Lipën.
Me energjinë e tij në skenë dhe lidhjen e krijuar me publikun, Martin Garrix dhuroi një nga performancat më të fuqishme të këtij edicioni të Sunny Hill Festival, duke e kthyer natën e tretë në një festë të madhe për mijëra adhurues të muzikës elektronike. /Telegrafi/