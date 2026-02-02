Të ka mërzitur?, Selin pyet për 'Kutinë e Pandorës', Miri: Ke filluar të më njohësh
Në spektaklin e së shtunës, Miri u vendos përballë 'Kutisë së Pandorës', ku pasi u takua me vajzën e tij, mësoi për deklaratën që babai i Selin kishte dhënë për të disa ditë më parë në “Shqipëria Live”.
Pasi mësoi këtë, ai zgjodhi të mos e ndante me asnjë prej banorëve se si qëndron e vërteta.
Selin i është afruar Mirit edhe e ka pyetur nëse ai mund ta ndante me dikë tjetër se çfarë kishte 'Kutia e Pandorës', dhe nëse ishte mërzitur.
Foto: YouTube
Pjesë nga biseda mes tyre:
Miri: Të flihet gjumë? A ça je ti, ti vetëm mendon.
Selin: Po duhet menduar?
Miri: Unë e di se çfarë po mendon ti.
Selin: Çfarë? Për Kutinë e Pandorës.
Miri: Po po, çfarë për të vepruar.
Selin: Të kam pyetur 700 herë, ti këtë mund t’ja thuash kujt të duash ti, këtë punën e kutisë.
Miri: Po mund t’ja them edhe kujt dua unë.
Selin: Ok, pyeta, kaq.
Miri: Mund ta them kujt dua unë, mund të mos ja them askujt, ajo është e imja.
Selin: Ty të ka mërzitur?
Miri: Si duket?
Selin: Mendoj se të ka mërzitur.
Miri: Ke filluar të më njohësh, normale.
Selin: Mendoj.
Miri: Po prandaj duhet të mendosh më shumë edhe të veprosh më shumë, edhe të veprosh më shumë se sa të jetosh këtu, se nuk ka kohë për jetesë këtu. Ec në shtëpinë tënde. /Telegrafi/
