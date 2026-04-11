Tayna paralajmëron publikimin e albumit të ri më 8 Maj
Artistja e njohur shqiptare, Tayna, ka konfirmuar se albumi i saj më i ri do të publikohet më 8 Maj, duke shënuar një moment të rëndësishëm në karrierën e saj muzikore.
Pas një periudhe intensive pune dhe sukseseve të njëpasnjëshme në skenën muzikore, ky projekt pritet të sjellë një kapitull të ri artistik dhe një dimension të ri krijimtarie.
Albumi i ri vjen pas publikimit të këngës së fundit, e cila ka zgjuar interes të madh tek publiku dhe fansat, duke rritur pritjet për materialin e plotë muzikor që do të prezantohet në maj.
Projekti përfshin bashkëpunime të ndryshme artistike dhe një koncept të kuruar me kujdes, që synon të reflektojë evoluimin artistik të Tayna-s gjatë viteve.
Me një karrierë që tashmë shënon një dekadë në industrinë e muzikës, Tayna vazhdon të mbetet një nga artistet më me ndikim në skenën shqiptare dhe më gjerë.
Publikimi i albumit më 8 Maj pritet të jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme muzikore të këtij viti. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com