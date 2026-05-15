Policia e Kosovës ka dhënë detaje nga plagosja e mbrëmshme në Prishtinë.

Rasti ka ndodhur në rrugën “Ali Sokoli” në Prishtinë, të enjten në ora 21:31.

Gjendja e të plagosurit në Prishtinë, është e rëndë

Vrasje e rëndë në tentativë - Raportohet se nga persona të panjohur, të maskuar në një lokal është shtënë me armë zjarri në drejtim viktimës mashkull kosovar, i cili ka pësuar lëndime në kokë dhe është dërguar për tretman mjekësor në QKUK-Prishtinë”, thuhet në raport.

Të dyshuarit janë në arrati.

Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe mbetet në hetime. /Telegrafi/

