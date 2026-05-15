Plagosja e mbrëmshme në Prishtinë, Policia jep detaje – të dyshuarit ende në arrati
Policia e Kosovës ka dhënë detaje nga plagosja e mbrëmshme në Prishtinë.
Rasti ka ndodhur në rrugën “Ali Sokoli” në Prishtinë, të enjten në ora 21:31.
“Vrasje e rëndë në tentativë - Raportohet se nga persona të panjohur, të maskuar në një lokal është shtënë me armë zjarri në drejtim viktimës mashkull kosovar, i cili ka pësuar lëndime në kokë dhe është dërguar për tretman mjekësor në QKUK-Prishtinë”, thuhet në raport.
Të dyshuarit janë në arrati.
Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe mbetet në hetime. /Telegrafi/