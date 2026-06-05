Taylor Swift bëhet muzikantja më e pasur në histori
Revista e biznesit Forbes vlerëson se superylli amerikan i muzikës pop, Taylor Swift, është bërë muzikantja më e pasur në histori me një pasuri prej dy miliardë dollarësh, që përfaqëson një rritje prej 100 përqind krahasuar me vitin 2024.
Forbes e emëroi Swift një nga kompozitoret më të suksesshme komerciale të të gjitha kohërave. Ajo arriti statusin e miliarderes në vitin 2024 falë turneut të saj Eras.
Swift ndryshoi industrinë e muzikës në vitin 2020 kur ajo riregjistroi pjesën më të madhe të diskografisë së saj. Si rezultat, të ardhurat nga licencat i rrodhën në xhep.
Foto: Taylor Swift/Instagram
Forbes raportoi gjithashtu se turneu i saj u bë turneu më i suksesshëm i koncerteve në histori me të ardhura prej 2.2 miliardë dollarësh. Me këto para, ajo bleu regjistrimet e saj origjinale master, thotë revista.
Në fillim të karrierës së saj, Swift nënshkroi kontratë me labelin Big Machine dhe regjistroi gjashtë albumet e saj të para atje. Si zakonisht, të drejtat i përkisnin asaj shtëpie botuese, e cila në vitin 2019 i shiti ato për më shumë se 300 milionë dollarë kompanisë mbajtëse të ish-menaxherit të muzikës Scooter Braun.
Swift tha se kjo ndodhi pa konsultim ose miratimin e saj.
Foto: Taylor Swift/Instagram
Kjo u pasua nga një mosmarrëveshje publike shumëvjeçare, të cilën Swift e diskutonte shpesh në këngët e saj. Në vitin 2020, Braun i shiti të drejtat, këtë herë te firma e investimeve Shamrock Capital në Los Angeles, nga e cila Swift tani i ka blerë ato.
Në vitin 2025, Swift njoftoi se kishte blerë të drejtat për gjashtë albumet e saj të para.
Renditja e miliarderëve të Forbes bazohet kryesisht në informacionin publik në lidhje me asetet si aksionet, pasuritë e paluajtshme, veprat e artit dhe mallrat e tjera luksoze. /Telegrafi/