Sydney Sweeney merr mbështetje të fortë për të luajtur James Bond-in e ardhshëm
Sydney Sweeney po merr mbështetje për të luajtur rolin e ardhshëm të James Bond, pasi regjisori i njohur Paul Feig ka shprehur publikisht mendimin e tij.
Feig ka deklaruar se do të preferonte që Sweeney të ishte vetë Bond, dhe jo thjesht një “Bond girl”.
Ai beson se ajo ka potencialin për të marrë rolin kryesor të këtij projekti ikonik, duke hapur diskutimin për një version me protagoniste femër të personazhit.
Mbështetja e tij ka peshë pasi ai ka punuar me të më parë, duke e bërë këtë sugjerim më të rëndësishëm dhe serioz.
Disa nga rolet më të njohura të Sydney Sweeney:
Cassie Howard në "Euphoria"
Olivia Mossbacher në "The White Lotus"
Bea në "Anyone But You"
Cecilia në "Immaculate"
Eden Blaine në "The Handmaid's Tale"
Ka nisur një diskutim i ri rreth mundësisë që Sydney të bëhet James Bond, me mbështetje nga Paul Feig, duke sfiduar idenë tradicionale të personazhit si mashkull. /Telegrafi/