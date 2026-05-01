Jodie Sweetin zbuloi se 30 vjet pas xhirimeve të serialit "Full House" ajo merr një çek me vlerë prej një cent nga ritransmetimet
Aktorja Jodie Sweetin ka zbuluar se kohët e fundit ka marrë një çek prej vetëm një cent për të drejtat e ritransmetimit të serialit “Full House”, më shumë se 30 vjet pasi mbaroi seriali origjinal.
Sweetin, e cila luajti rolin e Stephanie Tanner nga viti 1987 deri në vitin 1995, foli për këtë në podkastin "McBride Rewind". Ajo deklaroi se më parë merrte më shumë para nga të drejtat e ritransmetimit, por se këto të ardhura janë ulur me kalimin e kohës sepse seriali transmetohet shumë më rrallë në televizion sot.
Duke folur me prezantuesin Josh McBride, ajo tha: "Mora një çek për një cent ditën tjetër." Ajo shtoi se "nuk ka më ndikim sepse gjithçka është në shërbimet e transmetimit. Kush paguhet për këtë? Askush nuk paguhet për këtë".
Sweetin sqaroi se këto të ardhura nuk kanë qenë kurrë të qëndrueshme edhe kur kanë qenë më të larta. Ajo tha se nuk është e mundur të dihet paraprakisht se sa para do të vijnë ose sa shpesh do të transmetohet seriali, prandaj nuk mund t’i llogarisë ato para si të ardhura të sigurta.
Aktorja gjithashtu hodhi poshtë supozimet se jeton në mënyrë luksoze falë rolit të saj të vjetër në televizion.
"Unë ngas një Hyundai Sonata të vitit 2023 të përdorur që e adhuroj. Marr me qira një shtëpi. Bëj një jetë normale", tha ajo.
Në të njëjtën bisedë, ajo deklaroi se do të ishte gati të luante përsëri Stephanie Tanner nëse episodi i ri i serialit merr dritën jeshile. Sweetin më parë e riinterpretoi rolin në "Fuller House" të Netflix, i cili u transmetua për pesë sezone nga shkurti 2016 deri në qershor 2020. /Telegrafi/