Sydney Sweeney: Gjithmonë kam pasur gjoks të madh, kurrë nuk jam ndjerë mirë në lëkurën time
Aktorja Sydney Sweeney flet hapur për udhëtimin e saj personal që i dha formë vetëbesimit, duke kulmuar në sipërmarrjen e saj të fundit biznesi - lançimin e markës së saj të të brendshmeve, Syrn, në vitin 2026.
Ideja për këtë veprim erdhi nga përvojat e saj personale dhe pasiguritë e saj të gjata për trupin. Sweeney donte të krijonte veshje që do t'i bënin gratë me gjoks më të madh të ndiheshin rehat, seksi dhe të sigurta në vetvete, ndërkohë që ishin gjithashtu të përshtatshme për t'u veshur çdo ditë, dhe zbuloi se të kesh gjoks të madh nuk e kishte bërë kurrë të ndihej mirë me veten.
"Gjithmonë kam pasur gjoks të madh. Isha 70DD në klasën e gjashtë dhe kurrë nuk ndihesha mirë me veten", pranoi aktorja 28-vjeçare për Us Weekly.
"Nuk kisha asgjë me të cilën të ndihesha vërtet rehat dhe shpesh doja vetëm ta fshihja. Vetëm kur luajta Cassie-n në 'Euphoria' fillova të kuptoja se sa shumë do të thotë në të vërtetë vetëbesimi. Duhet ta pranojmë trupin tonë dhe të ndihemi mirë në lëkurën tonë", tha ajo.
Sweeney shpjegoi se puna me veshjet më të guximshme të personazhit të saj në serialin e njohur të HBO-së i ngjalli idenë për të krijuar të brendshmet e saj, të përshtatura posaçërisht për gratë me gjoks më të madh.
Foto: Instagram
"Vazhdoja të thoja, 'Oh, kjo prerje thjesht nuk më rri. Nuk ka mbështetjen që dua, rripat më ngulin fort në shpatulla, materiali më acaron dhe asgjë nuk më rri siç duhet.' Kështu që hapa Pinterest me mijëra foto dhe mendova, 'Vërtet duhet ta bëj vetë.' Në fund e bëmë," tha ajo.
Aktorja gjithashtu theksoi veshjen e saj të preferuar për të dalë - një korse të zezë.
"Kjo është arsyeja pse e dizenjova, sepse nuk më pëlqen të vishem shumë elegante, jam më shumë tip që vesh xhinse. Nuk është e lehtë të gjesh një bluzë seksi pa e tepruar. Por kjo është perfekte. Mund ta shtrëngosh sa të duash dhe ta theksosh dekoltenë sa të duash. Forma është fantastike", theksoi ajo.
Ajo është veçanërisht krenare për detajet e vogla brenda koleksionit.
"Veshjet e mia shpesh kanë mesazhe të vogla të ngulitura në to. Më pëlqejnë zemrat. Edhe logoja jonë, dy S-të e mia, formojnë një zemër. Të gjitha rregullueset në rripat e reçipetave janë në formë zemre", shtoi Sweeney, duke vënë në dukje se shpesh habitet nga sa praktike dhe të veshshme janë këto veshje. /Telegrafi/