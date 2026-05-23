Doja Cat tërhoqi gjithë vëmendjen në Manchester me paraqitjen e saj provokuese, vetëm pak orë para koncertit
Doja Cat ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj të fundit në Manchester, vetëm një ditë para koncertit që do të mbajë në qytet si pjesë e turneut të saj botëror “Tour Ma Vie”.
Këngëtarja amerikane u fotografua gjatë një daljeje për shopping, e veshur me një bluzë rozë me prerje të guximshme dhe pantallona me print leopardi, duke krijuar menjëherë reagime në rrjetet sociale për stilin e saj të veçantë.
Pamjen e kompletoi me taka rozë dhe aksesorë të pazakontë, ndërsa lëvizte e qetë nëpër rrugët e Manchesterit para performancës së shumëpritur, shkruan DailyMail.
Së fundmi, artistja ka folur hapur edhe për sfidat me shëndetin mendor, duke treguar se diagnoza e çrregullimit të personalitetit kufitar ka ndikuar në marrëdhëniet dhe jetën e saj personale.
Në një intervistë për “ELLE UK”, ajo pranoi se shpesh krijon “mure” emocionale për t’u dukur më e fortë sesa ndihet në të vërtetë.
Pas ndalesës në Mbretërinë e Bashkuar, Doja Cat do të vazhdojë turneun në Evropë dhe SHBA, me koncertin final që pritet të mbahet në “Madison Square Garden” në nëntor. /Telegrafi/