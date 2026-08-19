Superkompjuteri i Opta parashikon sezonin e Serie A, befasia në vendin e dytë
A mund ta mbrojë Interi titullin e Serie A ? Kush do të kualifikohet për në Ligën e Kampionëve? Dhe a mund t’i shpëtojnë rënies klubet e ngjitura në kategori? Superkompjuteri i Opta-s u përgjigjet të gjitha pyetjeve kryesore me parashikimet e tyre për sezonin 2026/27 në Serie A.
Serie A 2026-27 fillon më 22 gusht, me kampionët në fuqi, Interin, që shpreson të bëjë një paraqitje të shkëlqyer kundër Monzës së sapongjitur në Serie A në San Siro, ndërsa Como e Cesc Fabregas udhëton për në Udinese.
Duke përdorur 10,000 simulime të bazuara në të dhëna të drejtuara nga superkompjuteri Opta, është vlerësuar se si mund të shkojë sezoni i Serie A 2026/27.
Ashtu siç ndodhi sezonin e kaluar, sipas superkompjuterit të Opta, Interi pritet të fitojë titullin e Serie A, me 35.1 për qind shanse për Scudetto.
Konkurrentët më të afërt të Interit, sipas superkompjuterit Opta, do të jenë Como me 13.6 për qind shanse, Roma me 12.7 për qind dhe Juventusi me 11.4 për qind shanse.
Në vendin e pestë parashikohet të jetë Napoli me 7.5 për qind shanse, i pasuar nga Atalanta me 6.8 për qind dhe Milani vetëm i shtati me 5.4 për qind shanse për të fituar titullin e Serie A.
Në anën tjetër, tri ekipet që parashikohet se rrezikojnë më shumë rënien nga kategoria janë Monza me 42.9 për qind, Frosinone me 40.7 për qind dhe Lecce me 34.3 për qind.
Tabela e plotë e parashikimeve të Opta-s
/Telegrafi/