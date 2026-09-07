Medon Berisha rikthehet pas nëntë muajsh, merr minutat e para me Leccen
Mesfushori i Kombëtares së Shqipërisë, Medon Berisha, është rikthyer në fushën e blertë pas një mungese të gjatë prej nëntë muajsh, duke regjistruar minutat e para pas lëndimit të rëndë që e kishte lënë jashtë për një periudhë të gjatë.
Berisha u aktivizua të hënën mbrëma në sfidën e javës së tretë të Serie A, ku Lecce u mposht minimalisht 1-0 nga në udhëtim.
Mesfushori shqiptar hyri në lojë në minutën e 82-të, duke bërë kështu rikthimin e shumëpritur në një ndeshje zyrtare.
Kjo ishte paraqitja e tij e parë që nga dhjetori i vitit të kaluar, kur ishte lënduar në përballjen ndaj Pisas.
Pavarësisht humbjes së Lecces, rikthimi i Berishës përbën një lajm pozitiv për klubin italian dhe veçanërisht për Kombëtaren shqiptare, pasi mesfushori pritet të jetë një alternativë e rëndësishme për ekipin kuqezi në vazhdim të sezonit.
Në anën tjetër, portieri i Kombëtares së Shqipërisë, Alen Sherri, e ndoqi takimin nga stoli i rezervistëve të Cagliarit dhe nuk u aktivizua.
Cagliari, falë golit të vetëm të ndeshjes, siguroi tri pikë të rëndësishme, ndërsa Lecce mbeti pa pikë në këtë përballje. /Telegrafi/