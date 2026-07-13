Sunny Hill Festival mbetet një nga ngjarjet më të mëdha muzikore në rajon
Sunny Hill Festival vazhdon të jetë një nga festivalet më të rëndësishme muzikore në Evropën Juglindore, duke e vendosur Prishtinën në qendër të vëmendjes së industrisë së muzikës dhe argëtimit.
Që nga themelimi i tij, festivali ka tërhequr dhjetëra mijëra vizitorë nga Kosova, rajoni dhe vende të ndryshme të botës, duke u shndërruar në një nga ngjarjet më të pritura të verës.
Me një skenë moderne dhe një program që ndër vite ka bashkuar emra të njohur ndërkombëtarë dhe artistë vendorë, Sunny Hill është bërë një platformë e rëndësishme për promovimin e muzikës, kulturës dhe turizmit në Kosovë.
Dua Lipa/Sunny Hill
Festivali zhvillohet në Sunny Hill Festival Park në Bërnicë, hapësirë e krijuar për të ofruar një eksperiencë sa më të plotë për pjesëmarrësit.
Përveç performancave muzikore, festivali njihet edhe për ndikimin e tij në ekonominë lokale, duke gjeneruar fluks të madh vizitorësh për sektorët e hotelerisë, gastronomisë dhe shërbimeve gjatë ditëve të organizimit.
Ndërkohë, ai vazhdon të promovojë Kosovën si një destinacion atraktiv për evente të mëdha ndërkombëtare.
Edicioni i radhës i Sunny Hill Festival është planifikuar të mbahet më 31 korrik, 1 dhe 2 gusht në Prishtinë, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar edhe këtë vit një program të pasur me artistë të njohur dhe një eksperiencë që synon të ruajë standardet për të cilat festivali është bërë i njohur ndër vite. /Telegrafi/