Suedia paralajmëron se Rusia mund të pushtojë një ishull baltik për të testuar NATO-n
Suedia po përgatitet për një skenar në të cilin Rusia mund të pushtojë një ishull në Detin Baltik për të testuar përgjigjen e NATO-s, tha komandanti më i lartë ushtarak i vendit.
Sipas The Times të enjten, më 16 prill, Shefi i Mbrojtjes Suedeze, Michael Claesson, paralajmëroi se Moska mund të kryejë një operacion të kufizuar detar "në çdo kohë" për të testuar ndarjet brenda aleancës.
"Nuk ka pse të jetë aspak veçanërisht i gjerë, por më shumë për të argumentuar një pikë dhe për të pritur për të parë se çfarë mund të ndodhë politikisht", ka thënë Claesson.
Zyrtarët evropianë të sigurisë kanë ngritur gjithnjë e më shumë shqetësime në lidhje me përshkallëzimin në Detin Baltik, ku Rusia ka rritur aktivitetin ushtarak, duke përfshirë shoqërimin e të ashtuquajturave anije të "flotës në hije" dhe ndërveprimin me forcat detare të NATO-s.
Skenarë baltikë, shqetësime në rritje
Planifikimi ushtarak tradicionalisht është përqendruar në një sulm të mundshëm tokësor rus përgjatë krahut lindor të NATO-s, por vëmendja tani po zhvendoset drejt skenarëve detarë.
“Lojërat e luftës” kanë simuluar zbarkime të mundshme ruse në ishuj strategjikisht të rëndësishëm si Gotland në Suedi, Bornholm në Danimarkë dhe Hiiumaa dhe Saaremaa në Estoni.
Megjithatë, Claesson tha se Rusia mund të synojë ishuj më të vegjël dhe më pak të spikatur, duke vënë në dukje se ka dhjetëra mijëra të tillë në të gjithë Detin Baltik.
Në këtë drejtim, inteligjenca ushtarake suedeze ka paralajmëruar se Rusia mund të kryejë tashmë një sulm të kufizuar në rajon dhe mund të zgjerojë aftësitë e saj në vitet e ardhshme.
Zyrtarët thonë gjithashtu se një fund i luftës në Ukrainë mund t'i lejojë Rusisë të riorganizojë dhe të rivendosë forcat më afër territorit të NATO-s.
Përshkallëzimet e fundit rreth Detit Baltik
Më 9 prill, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, paralajmëroi se vendet që lejojnë dronët ukrainas të kalojnë nëpër territorin e tyre po e ekspozojnë veten ndaj rreziqeve serioze.
"Nëse vendet e treta kanë siguruar ose po ofrojnë territorin e tyre për fluturimin e dronëve armik, ato duhet ta kuptojnë plotësisht - dhe ne jemi të bindur se e kuptojnë, sepse u është shpjeguar atyre - rreziqet ndaj të cilave po e ekspozojnë veten", tha ajo.
Estonia, ku një dron ukrainas goditi kohët e fundit oxhakun e një termocentrali pasi u devijua nga mbrojtja ajrore ruse, thuhet se i ka kërkuar Kievit të rregullojë rrugën e fluturimit për të shmangur hapësirën ajrore estoneze gjatë sulmeve në Baltik.
Anëtarët baltikë të NATO-s, Estonia, Letonia dhe Lituania, kanë raportuar gjithashtu shkelje të shumta të hapësirës ajrore gjatë viteve, duke përfshirë një shkelje të vitit 2023 mbi Letoninë dhe një incident të shtatorit 2025 në të cilin tre avionë luftarakë MiG-31 hynë në hapësirën ajrore të Estonisë, duke bërë që vendi të thërrasë një takim të rrallë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Shtetet baltike kanë rritur gjithashtu mbrojtjen përgjatë kufirit rus, veçanërisht me lansimin e linjës mbrojtëse baltike në vitin 2024. /Telegrafi/