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Kombëtarja e Spanjës do ta kërkojë fitoren e parë në këtë Kampionat Botëror, atë ndaj Arabisë Saudite.

Pas barazimit me Kepin e Gjelbër, “La Roja” duan vetëm pikët e plota me Arabinë Saudite, të cilët synojnë befasi.

Formacionet zyrtare tashmë janë bërë publike:

Spanjë: Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Baena, Rodri, Pedri; Olmo, Yamal, Oyarzabal

Arabi Saudite: Alowais; Lajami, Alamri, Altambakti, Abdulhamid, Alharbi; Aldawsarim Aljuwayr, Alkhaibari; Albrikan, Aldawsari

Përballja do të nis nga ora 18:00./Telegrafi/

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