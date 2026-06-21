Spanja kërkon fitoren e parë, Arabia Saudite befasi: Publikohen formacionet zyrtare
Kombëtarja e Spanjës do ta kërkojë fitoren e parë në këtë Kampionat Botëror, atë ndaj Arabisë Saudite.
Pas barazimit me Kepin e Gjelbër, “La Roja” duan vetëm pikët e plota me Arabinë Saudite, të cilët synojnë befasi.
Formacionet zyrtare tashmë janë bërë publike:
Spanjë: Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Baena, Rodri, Pedri; Olmo, Yamal, Oyarzabal
Arabi Saudite: Alowais; Lajami, Alamri, Altambakti, Abdulhamid, Alharbi; Aldawsarim Aljuwayr, Alkhaibari; Albrikan, Aldawsari
Përballja do të nis nga ora 18:00./Telegrafi/
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