Skautët e Real Madridit do ta përcjellin yllin e Newcastle në duelin ndaj Man Cityt
Real Madrid po planifikon të adresojë disa sektorë të skuadrës së Alvaro Arbeloas gjatë afatit kalimtar veror.
Një nga prioritetet kryesore është mesfusha, ku drejtuesit e klubit janë gati më në fund të mbushin boshllëkun e lënë nga largimet e Toni Kroos dhe Luka Modric.
Në muajt e fundit, zyrtarët e Real Madridit kanë hartuar një listë me disa objektiva për këtë repart. Rodri konsiderohet si dëshira kryesore, por duke qenë se Manchester City nuk ka ndërmend ta shesë fituesin e Topit të Artë, drejtuesit madrilenë po shqyrtojnë alternativa të tjera, ku përfshihen Adam Wharton dhe Chema Andres.
Së fundmi, në këtë listë është shtuar edhe një emër i ri: Sandro Tonali. Sipas gazetarit Nicolo Schira, një delegacion skautësh nga Real Madrid ka udhëtuar këtë javë drejt Anglisë për të vëzhguar nga afër mesfushorin e Newcastle United, i cili pritet të luajë të shtunën kundër Manchester Cityt.
Tonali ka qenë një nga lojtarët më të dalluar në Ligën Premier që nga rikthimi i tij në gusht të vitit 2024 pas një pezullimi prej 10 muajsh për shkelje që lidhen me bastet sportive.
Real Madrid ka mbetur shumë i impresionuar nga paraqitjet e tij, ndërsa përvoja ndërkombëtare, aftësia për të dirigjuar lojën dhe mosha që e vendos ende në kulmin e pjekurisë sportive e bëjnë atë një opsion serioz për të forcuar mesfushën e skuadrës madrilene.
Megjithatë, Newcastle nuk pritet ta lejojë lehtë largimin e tij.
Më herët ishte raportuar se reprezentuesi italian kishte kontratë deri në vitin 2028, por më vonë u bë e ditur se marrëveshja e tij është zgjatur edhe për dy vite të tjera, deri në 2030, çka do të thotë se klubi anglez nuk është nën presion për ta shitur./Telegrafi/