Skandaloze: Në sfidën Larne – Crvena Zvezda shfaqet baneri “Kosova është Serbi”
Një tjetër veprim skandaloz është bërë në ndeshjet që po zhvillon Crvena Zvezda në Evropë.
Ekipi nacionalist serb fitoi ndaj Larne, por vëmendjen e fitoi baneri “Kosova është Serbi”, atë shfaqur nga pjesa ku qëndrojnë tifozët e skuadrës irlandeze.
“Kosova është Serbi”, thuhet në të ndërsa shfaqet flamuri i Kosovës si pjesë e Serbisë.
Kjo nuk është hera e parë që tifozët po bëjnë këso banera, ngase vazhdimisht marrin dënime edhe nga UEFA./Telegrafi
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