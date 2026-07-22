Një tjetër veprim skandaloz është bërë në ndeshjet që po zhvillon Crvena Zvezda në Evropë.

Ekipi nacionalist serb fitoi ndaj Larne, por vëmendjen e fitoi baneri “Kosova është Serbi”, atë shfaqur nga pjesa ku qëndrojnë tifozët e skuadrës irlandeze.

“Kosova është Serbi”, thuhet në të ndërsa shfaqet flamuri i Kosovës si pjesë e Serbisë.

Kjo nuk është hera e parë që tifozët po bëjnë këso banera, ngase vazhdimisht marrin dënime edhe nga UEFA./Telegrafi

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