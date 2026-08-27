Simeone miraton shitjen e Julian Alvarezit gjatë kësaj vere
Gazetari argjentinas Gaston Edul raporton se trajneri i Atletico Madridit, Diego Simeone, ka dhënë dritën jeshile për të shitur sulmuesin rebel Julian Alvarez këtë verë.
Trajneri argjentinas nuk po mbështetet më te 26-vjeçari për shkak të shpërqendrimeve që kanë të bëjnë me sulmuesin.
Alvarez mbetet i vendosur t’i bashkohet Barcelonës këtë verë, pavarësisht preferencës së Atleticos për ta shitur atë te Arsenali në vend që të forcojë rivalët e tyre të drejtpërdrejtë.
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Atletico kohët e fundit dënoi deklaratën e presidentit të Barçës, Joan Laporta, duke përsëritur se Blaugranët nuk kanë asnjë shans për të nënshkruar me sulmuesin argjentinas.
Megjithatë, fituesi i Kupës së Botës 2022 e ka vendosur zemrën të transferohet në Camp Nou për shkak të arsyeve familjare dhe personale. /Telegrafi/