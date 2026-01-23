Si po e rregullon Alvaro Arbeloa atë që Xabi Alonso la pas te Real Madridi
Alvaro Arbeloa mori përsipër ndoshta detyrën më të vështirë në futboll, me presionin jo vetëm për ta rikthyer Real Madridin në binarë, por edhe për të korrigjuar gabimet e epokës jetëshkurtër të Xabi Alonsos.
Ish-trajneri i Bayer Leverkusen e përmbushi vetëm shtatë muaj nga kontrata e tij trevjeçare me “Los Blancos”, duke humbur postin më pak se 24 orë pasi Real Madridi pësoi humbje 3–2 nga Barcelona në finalen e Superkupës së Spanjës.
Rezultati mund t’ia ketë vulosur fatin Alonsos, por vendimet taktike që ngjallën habi, përplasja publike me Vinicius Junior dhe pamundësia për t’i dhënë skuadrës një identitet të qartë, e shndërruan një nga trajnerët e rinj më premtues në futboll në diçka më shumë se një titull të bujshëm në gazetat spanjolle.
Arbeloa dështoi testin e parë
Sa faj i takon realisht Alonsos për gjendjen e Real Madridit mbetet e debatueshme, por ajo që nuk vihet në dyshim është detyra e frikshme që trashëgoi Arbeloa: një dhomë zhveshjeje e lodhur, nën presion për të fituar trofe, pa një drejtim të qartë se si.
Pa asnjë përvojë si trajner në elitë, Arbeloa mori drejtimin e klubit më të madh në botë dhe e nisi aventurën e tij në mënyrën më të keqe të mundshme vetëm dy ditë më vonë. Real Madridi u eliminua nga Kupa e Mbretit pas një humbjeje befasuese 3–2 ndaj Albacetes, skuadër e kategorisë së dytë, duke u ndalur në fazën e 1/8-ave.
Nuk kishte rëndësi që shumë prej yjeve kryesorë kishin mbetur në Madrid për atë ndeshje; nëse Arbeloa nuk ishte në gjendje të udhëhiqte një formacion me Vinicius Junior, Federico Valverde, Arda Guler dhe Gonzalo Garcia drejt fitores ndaj një ekipi të La Liga 2, atëherë e ardhmja e Real Madridit dukej vërtet në rrezik.
Arbeloa deklaroi besnikëri te numri 7 i Real Madridit
Megjithatë, pavarësisht asaj që ndodhi në fushë, trajneri i ri la përshtypje në konferencën për shtyp pas ndeshjes, duke marrë të gjithë përgjegjësinë mbi vete dhe duke refuzuar t’i ekspozonte lojtarët e tij që kishin zhgënjyer. Ish-trajneri i Real Madrid Castilla u shfaq shumë në stilin e Carlo Ancelottit para mikrofonit, duke e mbrojtur skuadrën me bindje të plotë, me vlerësimin më të madh të rezervuar për Vinicius Jr.
“Ai ishte i gatshëm ta ndihmonte ekipin dhe ta merrte mbi shpinë, të vraponte kudo dhe të mos fshihej kurrë. Ky është Vini Jr. që dua të shoh, ai që guxon, që merr përgjegjësi dhe që bën diferencën”.
“Do të ketë ditë më të shkëlqyera dhe të tjera më pak të mira, por kam parë se është i përkushtuar dhe se është një kapiten. Jam i bindur se do të na dhurojë net të mëdha dhe se nëse Real Madridi dëshiron të fitojë trofe, na duhet versioni më i mirë i tij”.
Arbeloa shpalli besnikërinë e tij ndaj numrit 7 të Real Madridit. Më pak se katër javë para këtyre deklaratave, Alonso ishte gjendur në një situatë të ngjashme, i pyetur për vështirësitë e Vinicius Jr në fushë, të cilat kishin sjellë fishkëllima nga tifozët në Santiago Bernabeu. Ish-reprezentuesi spanjoll ishte shprehur thjesht se tifozët kishin “të drejtën të shprehnin mendimin e tyre”.
Nuk ishte sekret që marrëdhënia mes Alonsos dhe Vinicius Jr ishte e thyer. Braziliani u largua me zemërim nga fusha dhe u fut në tunel kur u zëvendësua në El Clasico-n e parë të sezonit, e la Alonson jashtë ndjesës së tij publike për incidentin dhe heshti, ndryshe nga bashkëlojtarët, kur klubi u nda me trajnerin spanjoll.
Madje, raportet pretendonin se Vinicius Jr kishte ndalur negociatat për rinovimin e kontratës me Real Madridin për shkak të marrëdhënies së keqe me Alonson, i cili e la anësorin në fushë për 90 minuta vetëm në nëntë ndeshje gjatë periudhës së tij në stol.
Të kesh një nga fytyrat kryesore të klubit në konflikt të vazhdueshëm me trajnerin ishte e dëmshme për të gjithë, dhe Arbeloa u sigurua që të ndërtonte që në fillim një marrëdhënie pozitive me numrin 7, duke e quajtur Vinicius Jr “një nga lojtarët më emocionues në botë” në konferencën e tij të parë për shtyp.
Mbështetja e hapur e Arbeloas tashmë ka ndihmuar brazilianin të rizbulojë formën. Vinicius Jr krijoi tre gola kundër Monacos dhe shënoi një gol spektakolar në fitoren 6–1 ndaj skuadrës së Ligue 1. Me një buzëqeshje të madhe, 25-vjeçari vrapoi drejt vijës anësore për të përqafuar trajnerin e tij të ri pasi realizoi.
Real Madridi ngadalë po gjen një identitet të ri
Arbeloa hodhi tej librin e lojës së Alonsos. Një tjetër problem i vazhdueshëm i epokës Alonso ishte taktika e çuditshme. Ish-ikona e Liverpoolit nuk kishte frikë të eksperimentonte me formacione dhe rotacione, shpesh në dëm të vetes.
Që nga vendosja e Vinicius Jr në krahun e djathtë kundër Paris Saint-Germain e deri te lënia e tij në stol në ndeshjen e parë të Ligës së Kampionëve, apo aktivizimi i Fran Garcia si mesfushor i majtë kundër Elches, Alonso krijoi lëvizje të panevojshme dhe kryesisht të pasuksesshme në Bernabéu.
Ish-trajneri madje mbrojti me pesë lojtarë në finalen e Superkupës së Spanjës, një sistem që vështirë se mund të funksiononte kur dy nga mbrojtësit ishin mesfushorë natyralë, përballë emrave si Lamine Yamal, Robert Lewandowski dhe Raphinha.
Arbeloa, në anën tjetër, ka bërë të qartë se do të largohet nga taktikat e Alonsos dhe do t’u japë liri yjeve të tij vendimtarë, duke ndjekur edhe një herë shembullin e Ancelottit.
“Ne duam të shohim një Madrid, përtej ideve taktike, sistemeve të lojës apo organizimit”.
Shembulli më i mirë i asaj që mund të bëhet nën drejtimin e tij u pa kundër Monacos. Mbappe, Vinicius Jr, Jude Bellingham dhe Franco Mastantuono shënuan gola, Guler dhe Valverde dhuruan tre asistime, ndërsa Aurelien Tchouaméni gaboi vetëm dy pasime në 90 minuta.
Do të ketë kundërshtarë më të fortë në të ardhmen, por Arbeloa tashmë po tregon se më pak taktikë dhe më shumë liri i jep skuadrës dritën jeshile për të luajtur pa kufizime dhe si një njësi e bashkuar.
Real Madridi po ndërton gradualisht një identitet të ri. Një tjetër problem i madh nën Alonson ishte mungesa e identitetit. Skuadra shpesh dukej pa dëshirë dhe kohezion, sikur thjesht po e kryente detyrën edhe në ndeshjet më të mëdha.
Edhe kur fitonin, lojtarët nuk përmbushnin standardet dhe pritshmëritë e fanellës. Nuk kishte shkëlqim, nuk kishte pasion, aq sa tifozët në shtëpi i fishkëllenin lojtarët e tyre në disa raste.
Edhe nën Arbeloan, skuadra u fishkëllua rëndë në pjesën e parë kundër Levantes fundjavën e kaluar. Megjithatë, një pjesë e dytë brilante tregoi shenja të një identiteti të ri që po formohet, të cilin ish-trajneri i Castilla-s po e vendos mbi gjithçka tjetër.
“Karakteri dhe mentaliteti nuk mund të mungojnë kurrë dhe përfaqësojnë atë që është Real Madridi. Ai mentalitet, ajo ambicie, ajo dëshirë, ai pasion, të gjithë së bashku, uniteti. Këto janë vlerat tona. Janë ato që duhet të na përfaqësojnë dhe që nuk duhet t’i braktisim kurrë. Pas tyre do të vijnë edhe idetë futbollistike”.
Skuadra mbetet pa dyshim një punë në proces dhe Arbeloa nuk mund t’i rregullojë menjëherë problemet sistematike të Real Madridit. Por spanjolli tashmë duket si një përshtatje më e mirë për atë që kërkon klubi: një menaxher, jo thjesht një trajner./Telegrafi