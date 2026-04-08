"Si nuk është kjo për karton të kuq?" – a u dëmtua Real Madridi nga vendimi i gjyqtarit?
Të martën mbrëma, Real Madridi humbi 2-1 në shtëpi ndaj Bayern Munichut në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve, dhe në minutën e 71-të ndodhi një moment që mund ta ndryshonte plotësisht rrjedhën e ndeshjes.
Në minutën e 71-të të përballjes së Real Madridit me Bayernin, Jonathan Tah e kapi Kylian Mbappen me një ndërhyrje të rëndë pas këmbës.
Sulmuesi francez u rrëzua me dhimbje të dukshme, reagimi i të cilit nënvizoi forcën e ndërhyrjes, dhe lojtarët e Real Madridit menjëherë kërkuan karton të kuq.
Megjithatë, gjyqtari Micheal Oliver dha vetëm një karton të verdhë, duke i bërë shenjë mosbesimit të stolit të Real Madridit.
Trajneri i Realit, Alvaro Arbeloa, deklaroi në konferencën për shtyp se ishte i zhgënjyer me vendimin e Oliverit.
"Pse nuk e pa gjyqtari kartonin e kuq për Mbappe?", pyeti trajneri i Real Madridit.
Komentet nga tifozët e Realit në rrjetet sociale janë gjithashtu në këtë drejtim, ku më e zakonshmja është: "Si mund të mos jetë ky një karton i kuq?".
Imazhet që dolën më vonë, të cilat zbuluan një çorape të grisur dhe një prerje që rridhte gjak në këmbën e Mbappes, sugjerojnë se vendimi mund të ketë qenë i butë.
Çfarë mendoni — a e meritonte ndërhyrja një karton të kuq? /Telegrafi/