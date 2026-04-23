Si mund ta zëvendësojë Lamine Yamalin për pjesën e mbetur të sezonit Barcelona
Barcelona është shumë pranë mbrojtjes së titullit në La Liga, por do ta përfundojë sezonin pa lojtarin e saj më të rëndësishëm, Lamine Yamal.
Klubi katalunas ka konfirmuar se ylli i ri ka pësuar një lëndim në muskujt e pasmë të kofshës dhe nuk do të luajë më këtë sezon. Objektivi i tij tani është të rikuperohet në kohë për Kupën e Botës 2026.
Penalltia e realizuar në fitoren 1-0 ndaj Celta Vigos ishte prekja e fundit e topit për Yamal këtë sezon, një gol që ndihmoi Barcelonën të ruajë epërsinë prej nëntë pikësh ndaj Real Madridit në krye të tabelës, me vetëm gjashtë ndeshje të mbetura.
Kontributi i tij ka qenë vendimtar, si golashënuesi më i mirë dhe lider në asistime, ndaj mungesa e tij paraqet një sfidë të madhe për Hansi Flick.
Barcelona tani duhet të gjejë mënyra për ta zëvendësuar: Zëvendësimi më natyral është Roony Bardghji. 20-vjeçari ka qenë alternativa direkte e Yamal gjatë sezonit dhe është i vetmi anësor i djathtë natyral në skuadër.
Ai ka treguar potencial, por ka pasur pak minuta. Në 24 paraqitje, vetëm shtatë herë ka qenë titullar, por shumica e kontributeve të tij kanë ardhur pikërisht kur ka startuar. Me më shumë besim, ai mund të japë më shumë.
Një tjetër opsion është ndryshimi i skemës, duke u mbështetur më shumë te mesfusha. Me lojtarë si Frenkie de Jong, Pedri dhe Gavi në formë të mirë, Flick mund të zgjedhë një formacion pa anësorë klasikë, duke vendosur lojtarë si Dani Olmo dhe Fermín López më përpara në role të lira. Në këtë rast, gjerësia e lojës do të vijë nga mbrojtësit e krahut, sidomos Alejandro Balde.
Zgjidhja më e fortë në afat të shkurtër mbetet rikthimi i Raphinhas. Braziliani është jashtë për shkak të një lëndimi të ngjashëm, por pritet të rikthehet për ndeshjet vendimtare, përfshirë El Clasicon ndaj Real Madridit. Edhe pse ka luajtur më shumë në të majtë, ai mund të zhvendoset në të djathtë – pozitë që e njeh mirë.
Barcelona do të duhet të mbijetojë disa ndeshje pa Yamal, por rikthimi i Raphinhas mund të jetë çelësi për të mbyllur me sukses garën për titull./Telegrafi/