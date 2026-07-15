Si e shkatërroi Spanja plotësisht Francën për ta merituar kualifikimin në finalen e Kupës së Botës
Gjysmëfinalja mes Francës dhe Spanjës në Kupën e Botës do të ishte gjithmonë një ndeshje për t'u shijuar nga tifozët e futbollit, por kështu nuk ndodhi edhe të martën mbrëma, pasi u dominua nga vetëm njëri ekip.
Analizë mbi makinën metronomike spanjolle të pasimeve, që i kishte parë ata të pësonin vetëm një gol gjatë gjithë turneut, kundër ekipit ikonik francez që përfshinte një vijë sulmi me fituesin aktual të Topit të Artë, Ousmane Dembele, fituesin aktual të “Këpucës së Artë” të Kupës së Botës, Kylian Mbappe, dhe talentin mahnitës Michael Olise.
Vetëm tre gola të pësuar gjithsej nga të dyja ekipet në Kupën e Botës
Një ndeshje emocionuese me nëntë gola kishte ndodhur herën e fundit që dy ekipet u takuan, në gjysmëfinalen e Ligës së Kombeve një vit më parë, dhe meqenëse La Roja kishte mposhtur gjithashtu Les Bleus në gjysmëfinalen e Kampionatit Evropian 2024, kjo ndeshje ishte një shans për ekipin e Luis de la Fuentes për të kompletuar një he-trik unik fitores.
Didier Deschamps, i cili kishte vendosur tashmë një rekord të ri për ndeshjet e menaxhuara në Kupat e Botës duke marrë drejtimin e kësaj ndeshjeje, pati gjithashtu mundësinë të ishte trajneri që do të mbikëqyrte më shumë ndeshje të fituara në turne, nëse Franca do të kalonte në finale.
Për ta vënë sfidën e secilës skuadër në perspektivë, Franca i kishte fituar të gjashtë ndeshjet e mëparshme, duke shënuar 16 gola dhe duke pësuar vetëm dy, ndërsa Spanja kishte fituar pesë dhe kishte barazuar një, duke shënuar 11 gola, por duke pësuar vetëm një gol gjatë fitores së tyre ndaj Belgjikës.
Spanja nuk pati ndryshime për ndeshjen, ndërsa Deschamps kishte vendosur të sillte Aurelien Tchouameni dhe Bradley Barcola në vend të Manu Kone dhe Desire Doue.
Modeli u vendos herët
Modeli i lojës u vendos brenda pak minutave të para, teksa La Roja u sistemua shpejt në ndeshje, duke vendosur ritmin me disa lëvizje të mprehta pasimi.
Edhe pse “Les Bleus” nuk po ndiqnin hijet, ata ishin dukshëm të dytët pas një numri topash, dhe kështu kur Adrien Rabiot mori kartonin e parë të verdhë të ndeshjes për një ndërhyrje në kohën e gabuar, nuk ishte aspak surprizë.
Rodri ishte një prezencë e shkëlqyer përpara katërshes së mbrojtjes, dhe shpërndarja e tij (86.6% gjatë 90 minutave) si dhe 16 përpjekje për të eliminuar një kundër një, nga të cilat 11 të suksesshme - të dyja më të mirat në lojë - ishin një arsye kryesore pse lojtarë si Mbappe, Olise dhe Bradley Barcola e kishin problematike t'i shpëtonin prangave.
Në anën tjetër, Lamine Yamal po përjashtohej nga loja falë një performance të disiplinuar mbrojtëse nga francezët, por maska u hoq në minutën e 20-të pasi Lucas Digne i lejoi 18-vjeçarit të futej në anën e tij të verbër.
Përpara se të kishte mundësi të vlerësonte rrezikun, goditja e tij me shkelm e rrëzoi spanjollin në zonë dhe i dha Mikel Oyarzabal mundësinë të shënonte për herë të pestë në këtë turne.
Pavarësisht lojës franceze, rezultati nuk u vu kurrë në dyshim, pasi Oyarzabal e shënoi penalltinë me një goditje të fortë kundrejt Mike Maignan.
Pick your spot.
Trust your finish.
Celebrate the goal.
🇫🇷 🆚 🇪🇸 | 0-1 | 31’#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xYEVNPlKzO
— Spanish Football (@SpainIsFootball) July 14, 2026
Do të rezultonte të ishte gjuajtja e vetme e sulmuesit në portë dhe prekja e vetme në zonën e kundërshtarit në të gjithë ndeshjen; megjithatë, shtatë duele të tentuara, tre prej të cilave ai i fitoi, dëshmuan se sa shumë po punonte ai për kauzën.
Franca dukej e humbur për periudha të gjata dhe nuk ishte aspak si skuadra që e kishte shkatërruar turneun deri në këtë pikë.
Dhimbja e Salibas
Pas gjysmë ore, William Saliba, i vetmi lojtar në fushë me pasime 100% të sakta, u tërhoq me atë që ishte qartësisht një dëmtim i rëndë.
Zëvendësuesi i tij, Maxence Lacroix , nuk mundi t’i jepte dorë ekipit për më shumë se 60 minuta që qëndroi në fushë, i paaftë të tentonte as edhe një ndërhyrje, e lëre më të fitonte një të tillë.
🔄 William Saliba, blessé, cède sa place à Maxence Lacroix.
🇫🇷0-1🇪🇸 #FRAESP | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/IbWauS5rLv
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 14, 2026
E njëjta gjë mund të thuhet edhe për sulmin francez, ku vetëm Olise fitoi një nga tre ndërhyrjet e tij. Të gjithë Barcola, Dembele dhe Mbappe e përfunduan ndeshjen pa u përpjekur as të bënin ndërhyrje, dhe asnjëri prej tyre nuk kishte arritur të gjuante në portë para se të binte vërshëllima e përfundimit të pjesës së parë.
Pritjet se “Les Bleus” nuk mund të ishin kaq të dobët në pjesën e dytë nuk ishin pa baza, por status quo-ja mbeti e njëjtë.
Laporte dhe Cubarsi ishin të shkëlqyer
Me Aymeric Laporte dhe Pau Cubarsi të shkëlqyer në mbrojtje për Spanjën, të dy duke kompletuar 100% të pasimeve të tyre në fazën e tretë të fushës, kjo i lejoi Pedro Porro dhe Marc Cucurella të sulmonin, duke penguar përparimin e Francës në këtë proces.
Kur lojtari i Tottenhamit shpërtheu përsëri përpara pak para orës së fundit, vrapimi i tij nuk u ndoq dhe një asistim i shkëlqyer nga Dani Olmo e dërgoi Porron në epërsi për ta çuar Spanjën në një epërsi prej dy golash.
Duke pasur parasysh se sa e dobët mbeti Franca si forcë sulmuese, nuk ishte e vështirë të kuptoje se loja mund të kishte mbaruar tashmë për ta në atë pikë.
Disa përpjekje të vonuara jashtë portës nga “Les Bleus” ishin të kota, megjithëse ia vlen të theksohet se në fund të ndeshjes, ata kishin barazuar totalin e Spanjës prej 11 gjuajtjesh, dhe në fakt kishin më shumë goditje në portë (tre me dy).
Shumë pak, shumë vonë nga Franca
Të gjitha ato përpjekje që gjetën shënjestrën nuk arritën deri në minutën e 81-të e tutje, dhe këto statistika nuk i afrohen aspak tregimit të historisë së ndeshjes.
Një ndeshje në të cilën Franca u mposht plotësisht në të gjitha aspektet, dhe gjithashtu nuk kontrolloi asnjë pjesë të procesit, diçka që padyshim do ta bezdisë Deschamps dhe ekipin udhëheqës.
Lamine mund t’i kishte bërë gjërat edhe më të turpshme nëse goli i tij në fund të ndeshjes nuk do të ishte anuluar për pozicion jashtë loje, ndërsa kartoni i verdhë i Mbappes për një ndërhyrje të panevojshme ndaj Unai Simon tregoi qartë zhgënjimin e tij dhe të ekipit francez.
Një ndeshje e gjashtë pa pësuar gol në shtatë ndeshje për një ekip spanjoll që ka fituar gjashtë ndeshjet e fundit në Kupën e Botës - seria e tyre më e gjatë e fitoreve së bashku me ekipin triumfues të vitit 2010 - do të thotë se kushdo që të përballet në ndeshjen e së dielës do të ketë shumë punë për të ngritur trofeun. /Telegrafi/