Shumica e gjermanëve favorizojnë më shumë ndihmë për Ukrainën, shqetësohen për një luftë më të gjerë
Shumica e njerëzve në Gjermani janë të gatshëm të ofrojnë mbështetje më të madhe për Ukrainën, ndërsa ajo kërkon të mbrohet nga pushtimi në shkallë të plotë rus, sipas një sondazhi.
Rreth 52% e të anketuarve thanë se Perëndimi duhet t'i ofrojë më shumë ndihmë Ukrainës nëse Rusia nuk është e përgatitur të bjerë dakord për një armëpushim dhe negociata paqeje, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Sipas sondazhit të INSA, të porositur nga gazeta Bild dhe të botuar në fundjavë, 28% thanë se kjo mbështetje duhet të përfshijë si ndihmë ushtarake ashtu edhe ndihmë financiare.
Një tjetër 12% thanë se ndihma duhet të marrë formën e parave ose armëve.
Në të njëjtën kohë, 35% thanë se Gjermania duhet të ndalojë mbështetjen e Ukrainës, ndërsa 13% nuk u përgjigjën.
Gjermanët vazhdojnë të kenë frikë nga një luftë edhe më e gjerë, zbuloi sondazhi, me 54% të shqetësuar se Rusia mund të sulmojë një anëtar të NATO-s si Polonia ose Lituania, raportoi Bild.
Megjithatë, kjo është rreth 8 pikë përqindjeje më pak se në një sondazh të kryer shtatorin e kaluar. /Telegrafi/