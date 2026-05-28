Shqiptari që planifikoi sulmin në koncertin e Taylor Swift në Vjenë tha para gjykatës se i vjen keq, pritet vendimi final
I dyshuari kryesor në planifikimin e sulmit terrorist ndaj koncerteve të anuluara të yllit të muzikës Taylor Swift në Vjenë shprehu keqardhjen e tij para gjykatës austriake pak para se të shpallej vendimi.
Edhe pse policia ia prishi me sukses planet, autoritetet austriake anuluan të tre shfaqjet me bileta të shitura në gusht 2024 për arsye sigurie, gjë që tronditi qindra mijëra tifozë në të gjithë botën.
I akuzuari, një shtetas austriak 21-vjeçar i identifikuar vetëm si Beran A. për shkak të ligjeve strikte austriake të privatësisë, përballet me akuza të rënda, duke përfshirë lidhje terroriste dhe anëtarësim në një organizatë terroriste.
Që në hapjen e gjyqit në prill të këtij viti, Beran A. u deklarua fajtor për planifikimin e sulmit në stadium dhe, nëse shpallet fajtor, përballet me një dënim deri në 20 vjet burg.
"Do të doja vetëm të thoja se më vjen keq", tha Beran A. në fjalën e tij përfundimtare para Gjykatës Shtetërore në Wiener Neustadt, në jug të Vjenës, pas së cilës trupi gjykues u tërhoq për të diskutuar mbi vendimin.
Sipas aktakuzës, Beran A. planifikoi të kryente një masakër përpara stadiumit Ernst Happel, duke synuar dhjetëra mijëra tifozë ("Swifties" e njohur) që nuk arritën të blinin bileta, por u mblodhën përpara Arenës.
Ai kishte ndërmend të përdorte armë të ftohta (thika) dhe eksplozivë të bërë në shtëpi, të cilët i kishte përgatitur vetë për sulmin.
Prokurorët paraqitën prova të komunikimeve që diskutonin blerjen e armëve të paligjshme dhe prodhimin e bombave.
Është interesante se Beran A. nuk është ulur vetëm në bankën e të akuzuarve. Ai po gjykohet së bashku me një të ri tjetër, të identifikuar si Arda K.
Sipas rindërtimit të shërbimeve austriake dhe ndërkombëtare të inteligjencës, të dy, së bashku me një bashkëpunëtor të tretë i cili aktualisht është në paraburgim në Arabinë Saudite, dyshohet se planifikuan një seri sulmesh të koordinuara dhe të njëkohshme në territorin e Arabisë Saudite, Turqisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA).
Avokatja mbrojtëse Anna Mair u përpoq ta lironte klientin e saj nga akuzat, duke e portretizuar atë si një të ri të manipuluar dhe jo si një terrorist të llogaritur. /Telegrafi/