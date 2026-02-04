Shpërthim masiv në Rusi pas rrëshqitjes së vagonëve me karburant
Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në rajonin Tambov të Rusisë, pasi disa vagonë transportues të karburantit u rrëshqitën nga shinat.
Autoritetet lokale kanë njoftuar se shpërthimi shkaktoi dëme të konsiderueshme dhe po punohet për të siguruar zonën dhe për të shmangur rreziqe të tjera.
Shkaqet e rrëshqitjes dhe të shpërthimit po hetohen, ndërsa ekipet e emergjencës janë duke punuar për të menaxhuar situatën dhe për të ndihmuar të prekurit.
Ndërkohë, kanë përfunduar për sot bisedimet trepalëshe mes SHBA-së, Ukrainës dhe Rusisë në Abu Dhabi.
Kështu ka deklaruar zëdhënësi i sekretarit të sigurisë kombëtare ukrainase, Rustem Umerov.
Diana Davitian shtoi se ato do të rifillojnë gjatë ditës së nesërme. /Telegrafi/
