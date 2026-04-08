Shpërthim i ri racist i tifozëve të Real Madridit, kënduan këngë anti-islamike para ndeshjes ndaj Bayern Munichut
Në prag të ndeshjes së parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve midis Real Madridit dhe Bayern Munich në stadiumin Santiago Bernabeu, ka ndodhur një skandal i ri që përfshin tifozët e klubit madrilen.
Siç është raportuar nga portali francez Foot Mercato, disa tifozë të Real Madridit u filmuan duke brohoritur me kore anti-islamike.
Një video që qarkullon në rrjetet sociale tregon një grup tifozësh që brohorasin: "Kush nuk kërcen është mysliman", shkruan Goal.com.
Në ndeshjen e luajtur të martën, Bayern Munich mundi Real Madridin 2-1 në fushën e tyre dhe kështu bëri një hap të rëndësishëm drejt arritjes në gjysmëfinale përpara ndeshjes së kthimit javën e ardhshme në Allianz Arena.
Le chant islamophobe “Qui ne saute pas est musulman” repris par des supporters du Real Madrid… 😖🇪🇸
Les supporters merengue ont repris ce fameux chant avant le match hier face au Bayern Munich.
FIFA tashmë po heton të njëjtën këngë
Incidenti ndodhi në një moment veçanërisht të sikletshëm për autoritetet spanjolle të futbollit, pasi FIFA vetëm pak orë më parë kishte hapur zyrtarisht procedura disiplinore kundër Federatës Spanjolle të Futbollit për të njëjtën thirrje. Thirrjet kontroverse u dëgjuan edhe gjatë një ndeshjeje miqësore midis Spanjës dhe Egjiptit javën e kaluar, e cila përfundoi pa gola.
Gjyqtari i asaj ndeshjeje i regjistroi incidentet në raportin e tij zyrtar, pas të cilit çështja iu referua komitetit disiplinor të FIFA-s. Sanksionet e mundshme janë të kufizuara, por simbolike, duke filluar nga një gjobë deri te urdhërimi i federatës për të transmetuar mesazhe antiracizëm në ndeshjet e ardhshme.
Problemi në rritje i racizmit në Spanjë
Rasti i fundit nxjerr në pah më tej atë që duket të jetë një problem strukturor brenda futbollit spanjoll. Për disa sezone, ndeshjet e La Ligës janë shënuar nga thirrje raciste dhe diskriminuese drejtuar lojtarëve dhe komuniteteve të caktuara.
Vinicius Junior, Ansu Fati, Lamine Yamal dhe Kylian Mbappe janë ndër shumë yje të ligës që janë shënjestruar nga koret raciste.
Shqetësime përpara Kupës së Botës 2030
E gjithë situata po bëhet gjithnjë e më e ndjeshme duke pasur parasysh se Spanja po përgatitet të jetë bashkë-organizatore e Kupës së Botës 2030 së bashku me Marokun dhe Portugalinë.
Për FIFA-n, e cila dëshiron ta përdorë turneun si një platformë për fushatat e saj kundër racizmit dhe diskriminimit, numri në rritje i incidenteve kontroverse në një nga vendet pritëse është një shkak serioz për shqetësim. Disa në median spanjolle kanë shprehur tashmë shqetësime në lidhje me ndikimin e mundshëm të këtyre ngjarjeve në reputacionin ndërkombëtar të vendit. /Telegrafi/