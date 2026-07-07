ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Kapiteni argjentinas mori gjithë dashurinë nga bashkëlojtarët pas një tjetër nate historike. Lionel Messi u bë pjesë e një momenti emocionues gjatë festimeve pas ndeshjes, pasi Argjentina siguroi një fitore dramatike 3-2 ndaj Egjiptit në fazën e 1/8-tave të Kupës së Botës 2026.

Kapiteni argjentinas ishte një nga protagonistët kryesorë të përmbysjes së madhe. Pasi Egjipti kishte kaluar në avantazh 2-0, Messi asistoi për 2-1, dhe pastaj shënoi golin e barazimit për 2-2, duke rikthyer besimin te kampionët e botës.

Pak minuta më vonë, Enzo Fernandez realizoi golin vendimtar për 3-2, duke kompletuar një rikthim të jashtëzakonshëm dhe duke dërguar Argjentinën në fazën tjetër të turneut.

Pas përfundimit të ndeshjes, lojtarët argjentinas i dhuruan Messit një moment të veçantë. Shokët e skuadrës e rrethuan kapitenin e tyre, e ngritën në ajër dhe e hodhën disa herë duke festuar fitoren e madhe.

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Ishte një shfaqje e qartë e respektit dhe dashurisë që skuadra ka për liderin e saj, i cili edhe një herë tjetër u shfaq vendimtar në skenën më të madhe të futbollit.


Me golin ndaj Egjiptit, Messi shënoi realizimin e tij të tetë në Kupën e Botës 2026, ndërsa ka arritur tashmë në kuotën e 21 golave në karrierën e tij në Botërorë.

Në moshën 39-vjeçare, legjenda argjentinase vazhdon të udhëheqë kombëtaren e tij dhe të shkruajë kapituj të rinj në historinë e futbollit. /Telegrafi/

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