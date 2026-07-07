Shokët e skuadrës e hodhën Messin në ajër: Shfaqje e qartë e respektit dhe dashurisë që skuadra ka për liderin e saj
Kapiteni argjentinas mori gjithë dashurinë nga bashkëlojtarët pas një tjetër nate historike. Lionel Messi u bë pjesë e një momenti emocionues gjatë festimeve pas ndeshjes, pasi Argjentina siguroi një fitore dramatike 3-2 ndaj Egjiptit në fazën e 1/8-tave të Kupës së Botës 2026.
Kapiteni argjentinas ishte një nga protagonistët kryesorë të përmbysjes së madhe. Pasi Egjipti kishte kaluar në avantazh 2-0, Messi asistoi për 2-1, dhe pastaj shënoi golin e barazimit për 2-2, duke rikthyer besimin te kampionët e botës.
Pak minuta më vonë, Enzo Fernandez realizoi golin vendimtar për 3-2, duke kompletuar një rikthim të jashtëzakonshëm dhe duke dërguar Argjentinën në fazën tjetër të turneut.
Pas përfundimit të ndeshjes, lojtarët argjentinas i dhuruan Messit një moment të veçantë. Shokët e skuadrës e rrethuan kapitenin e tyre, e ngritën në ajër dhe e hodhën disa herë duke festuar fitoren e madhe.
Edhe Lionel Messi shihet i përlotur - por kjo erdhi pas përmbysjes së jashtëzakonshme të Argjentinës
Ishte një shfaqje e qartë e respektit dhe dashurisë që skuadra ka për liderin e saj, i cili edhe një herë tjetër u shfaq vendimtar në skenën më të madhe të futbollit.
🇦🇷✨ Leo Messi with his teammates. pic.twitter.com/4z3gPj70rU
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026
Me golin ndaj Egjiptit, Messi shënoi realizimin e tij të tetë në Kupën e Botës 2026, ndërsa ka arritur tashmë në kuotën e 21 golave në karrierën e tij në Botërorë.
Në moshën 39-vjeçare, legjenda argjentinase vazhdon të udhëheqë kombëtaren e tij dhe të shkruajë kapituj të rinj në historinë e futbollit. /Telegrafi/