Edhe Lionel Messi shihet i përlotur - por kjo erdhi pas përmbysjes së jashtëzakonshme të Argjentinës
Lionel Messi nuk ka mundur t’i përmbajë emocionet pas fitores dramatike të Argjentinës 3-2 ndaj Egjiptit në fazën e 1/8-tave të Kupës së Botës 2026.
Kapiteni argjentinas ishte një nga protagonistët kryesorë të përmbysjes së madhe, pasi kampionët e botës arritën të rikthehen nga disavantazhi 0-2 për të siguruar një fitore të jashtëzakonshme.
Messi shënoi një nga tre golat e Argjentinës, duke dhënë edhe një tjetër paraqitje vendimtare në një ndeshje me shumë presion.
Pas fishkëllimës së fundit të gjyqtarit, emocionet e kapluan plotësisht yllin argjentinas.
Messi u pa duke qarë nga gëzimi gjatë festimeve me shokët e skuadrës, një moment i rrallë për një lojtar që zakonisht njihet për qetësinë dhe përmbajtjen e tij.
Egypt made Messi cry pic.twitter.com/ZKZKUJBJu5
— DIVAN (@influencer74) July 7, 2026
Për Messin, kjo fitore kishte një peshë të veçantë, pasi Argjentina ishte pranë eliminimit pas pjesës së parë, por karakteri i kampionëve doli në pah në momentet më të vështira.
Goli ndaj Egjiptit ishte realizimi i tij i tetë në Kupën e Botës 2026, duke e rikthyer sërish në krye të garës për Këpucën e Artë të turneut.
Në moshën 39-vjeçare, Messi vazhdon të shkruajë histori dhe të udhëheqë Argjentinën në një tjetër aventurë të paharrueshme botërore. /Telegrafi/