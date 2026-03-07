Shitën shtëpinë dhe tani jetojnë në kamion me tre fëmijë: Jetë pa borxhe ndaj bankave dhe me aventura të reja
Kiera dhe Richard Reid nga Essex vendosën të lënë punët e tyre, të shisnin shtëpinë dhe të nisnin një jetë të re - të jetonin në një kamion së bashku me tre fëmijët e tyre.
Në vitin 2019, çiftit iu lindi një “ide e çmendur” - të udhëtonin përherë, dhe tani, shtatë vjet pas nisjes së këtij rrugëtimi, ata jetojnë jetën që gjithmonë e ëndërruan.
Familja përbëhet nga Kiera, Richard dhe fëmijët e tyre: Piper (9 vjeç), Jack (8 vjeç) dhe Teddy (5 vjeç), si edhe labradori i tyre, Charlie.
Përpara se të merrnin këtë vendim, ata jetonin në një shtëpi me tre dhoma gjumi, ku Richard punonte në sektorin e pyjeve, ndërsa Kiera merrej me marketing. Pas shitjes së shtëpisë, ata blenë kamionin e parë kamper dhe udhëtuan për pesë muaj nëpër Evropë, dhe aktualisht kanë nisur udhëtimin përgjatë bregdetit të Britanisë së Madhe.
@touringwiththekids We’ve been living on the road for almost 3 years with our 3 kids now, but we didn’t actually start off in this lorry! We began our full time van life journey in a Citroen Relay van. #vanlife #lorrycamper #mercedesatego #lorrydriver #fulltimevanlife #vanlifewithkids #campervanconversion #campervantravels ♬ original sound - Touring With The Kids
Brenda kamionit, krevatet janë projektuar me porosi për t’iu përshtatur mirë hapësirës. “Ne donim që secili nga fëmijët të kishte hapësirën e vet – jo vetëm një vend për të fjetur, por një vend ku mund të lexojnë, luajnë dhe pushojnë pas ditëve plot aventurë”, tha Kiera. Fëmijët e kanë bërë hapësirën të tyre, duke sjellë lodra e sendet personale që i përqafojnë si “shtëpi”.
Video nga brendia e kamionit e publikuar në TikTok ka marrë mijëra shikime dhe komente të shumta nga përdoruesit, të mahnitur nga mënyra kreative e organizimit dhe rehatisë së hapësirës.
Richard tregon se ky stil jetese i ka ndihmuar të çlirohen nga borxhet e mëdha të hipotekës “Më parë paguanim rregullisht bankën çdo muaj, tani jemi pa borxhe - gjithçka që kemi është e yni dhe askujt nuk i detyrohemi për asgjë”.
Ata shpesh gjejnë vende pa pagesë për të parkuar kamionin, në mënyrë që të ulin shpenzimet, dhe fëmijët mësojnë në shtëpi sipas një programi fleksibël.
Kiera jep mësim për lëndë si anglisht dhe natyrë, ndërsa Richard mban mësimet e matematikës – dhe të gjithë bashkë eksplorojnë tema që zgjasin interesin e fëmijëve, si p.sh. studimi i oqeaneve. /Telegrafi/