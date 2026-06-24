Sfida e Butrintit, shqiptari bën gjestin e veçantë me tre djem me Sindromin Down që ata t’i fitojnë 100 mijë eurot
Këngëtari i njohur Butrint Imeri, ka bërë një sfidë interesante.
Ai ka thënë se kush i bën videot më virale në Tik Tok me këngët e reja të albumit të tij, pra, që pëlqehën e shikohen më së shumti, do t’ia dhurojë 100.000 euro.
E një burrë, me lejen e prindërve të tre fëmijëve me Sindrom Down, ka realizuar një video me ta në mënyrë që ata t’i fitojnë këto para dhe t’i ndaj nga 33 mijë euro për secilin.
@bigiosllara Unë kam vendosur që, nëse këta engjuj i fitojnë ato 100 mijë euro, do t’ua ndaj të treve në mënyrë të barabartë – secilit do t’i takojnë rreth 33,333.33 euro. Përveç kësaj, kam edhe një dhuratë të veçantë për keta: gjatë verës do t’i dërgoj në pushime, kudo që ata dëshirojnë! ♥️♥️♥️ Hajde të gjithë bashkë t’i përkrahim këta engjuj, sepse e meritojnë çdo të mirë në këtë botë. Zoti i ka bekuar me zemër të bardhë, dashuri dhe mirësi të pafundme. Le t’ua kthejmë me respekt, dashuri dhe mbështetje.🕺🏽🕺🏽🕺🏽 Këta engjëj e meritojnë këtë shpërblim dhe gjithë dashurinë e botës. ❤️🫂 Butrint, jo vetëm artist i talentuar, por edhe njeri me zemër të madhe je. Ky gjest tregon vlerën e tij. @BUTRINT IMERI 👑 #ipari #butrintimeri #trending #viral #funny ♬ original sound - BUTRINT IMERI
“Unë kam vendosur që, nëse këta engjuj i fitojnë ato 100 mijë euro, do t’ua ndaj të treve në mënyrë të barabartë – secilit do t’i takojnë rreth 33,333.33 euro.
“Përveç kësaj, kam edhe një dhuratë të veçantë për këta: gjatë verës do t’i dërgoj në pushime, kudo që ata dëshirojnë!”.
“Hajde të gjithë bashkë t’i përkrahim këta engjuj, sepse e meritojnë çdo të mirë në këtë botë. Zoti i ka bekuar me zemër të bardhë, dashuri dhe mirësi të pafundme. Le t’ua kthejmë me respekt, dashuri dhe mbështetje”.
“Këta engjëj e meritojnë këtë shpërblim dhe gjithë dashurinë e botës”, thuhet në fund të videos.
Videon mund ta shihni duke klikuar direkt këtu.