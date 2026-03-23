Sezoni i dështuar i Chelseat, edhe Palmer mund të largohet
Mes pasigurisë rreth të ardhmes së Enzo Fernandez te Chelsea, ka sugjerime se edhe Cole Palmer mund të jetë i paqëndrueshëm, me spekulime në rritje se ai mund të dëshirojë të largohet nga situata aktuale në klub.
Sipas raportimeve të Daily Mail, Palmer nuk ka deklaruar asgjë publikisht, por ndjenja e përgjithshme është se ai priste të bashkohej me një ambient më tradicional futbolli, jo me një mjedis që perceptohet si shumë transaksional.
Rezultatet e fundit të Chelseat kanë ngritur shqetësime për sezonin, me Blues që kanë fituar vetëm një nga gjashtë ndeshjet e fundit në kampionat.
Përfshihet edhe fitorja 4-1 jashtë fushe ndaj Aston Villa, ndërsa humbjet ndaj Newcastle United dhe humbja 3-0 nga Everton kanë rritur presionin mbi skuadrën dhe menaxhmentin.
Në Evropë, Chelsea u eliminua nga Liga e Kampionëve pas një humbjeje të përgjithshme 8-2 ndaj Paris Saint-Germain, duke bërë sezonin të vështirë në shumë fronte. /Telegrafi/