Selin: Mua më ka shkuar mendja që Miri jashtë me partneren e tij nuk ka një marrëdhënie korrekte
Selin Bollati ka komentuar edhe një herë për raportin e saj me Armir Shahinin - Mirin.
Kjo pasi mësoi për 'Kutinë e Pandorës' të Mirit, fjalët e babait të saj që kishte thënë në një emision.
Në një bisedë me Juelën e Arditin, ajo ka lënë të dyshohet për marrëdhënien që këngëtari ka jashtë me bashkëshorten.
Foto: Instagram
Teksa flet për rrjedhën e historisë dhe atë se si erdhi këtu, banorja bëri dhe një deklaratë të fortë.
"Mua më ka shkuar mendja që Miri jashtë me partneren e tij nuk ka një marrëdhënie konkrete", u shpreh ajo.
Selin u bazua edhe në fjalët që Miri i kishte thënë dhe në një formë ngacmimet ndaj saj.
Sidoqoftë, anëtari i "West Side Family" u shpreh që nga fillimi se e sheh si vajzën e tij. /Telegrafi/
