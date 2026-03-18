Samsung fillon të blejë ekrane kineze për telefonat e saj të mençur të rangut të mesëm
Sipas një raporti të ri nga Koreja e Jugut, Samsung po diversifikon zinxhirin e furnizimit të ekraneve.
Kjo krijon një situatë qesharake ku Samsung do të ndalojë blerjen e ekraneve nga Samsung Display për disa pajisje të rangut të mesëm, duke zgjedhur në vend të kësaj të blejë nga CSOT, në pronësi të TCL.
Panelet e CSOT janë të paktën 20% më të lira se ato të Samsung, dhe spekulohet se ky veprim synon të kompensojë kostot në rritje të memories duke ulur kostot e pajisjeve të tjera në rangun e mesëm, transmeton Telegrafi.
Samsung thuhet se ka porositur 15 milionë panele ekrani nga CSOT, të cilat do të përdoren në Galaxy A57 të ardhshëm, si dhe në disa telefona FE të paidentifikuar që janë planifikuar të fillojnë prodhimin në prill (Galaxy S26 FE?).
Siç mund ta prisni, Samsung Display nuk ishte shumë i kënaqur me këtë vendim të marrë nga Samsung Electronics, dhe madje iu drejtua drejtuesve të lartë në grup për ta ndryshuar atë, por nuk pati sukses. /Telegrafi/