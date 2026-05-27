Samsung Galaxy A27, për të cilin kemi dëgjuar që nga viti i kaluar, pritet të mbërrijë në gjysmën e dytë të vitit 2026.
Nuk ka ende asnjë informacion nga Samsung për datën e lansimit të tij, por dihet se si do të duket, falë renderimeve të publikuara më parë.
Tani, po shohim disa renderime të tjera të Galaxy A27 nga i njëjti burim, OnLeaks, që e tregojnë telefonin inteligjent me ngjyra të reja, transmeton Telegrafi.
Renderimet e reja e tregojnë Samsung Galaxy A27 në Rozë të Çelët, Blu dhe të Zezë, duke vërtetuar rrjedhjet e mëparshme të dizajnit.
Specifikimet e plota të Samsung Galaxy A27 janë publikuar gjithashtu nga njerëzit në MyMobiles, të cilët pretendojnë se kanë parë materialet zyrtare për shtyp të telefonit inteligjent.
Galaxy A27 do të fuqizohet nga Snapdragon 6 Gen 3 SoC dhe do të vijë me 6GB/8GB RAM dhe 128GB/256GB hapësirë ruajtjeje; megjithatë, ndryshe nga Galaxy A26, nuk do të ketë një vend për kartë microSD për zgjerimin e hapësirës së ruajtjes.
Sa i përket softuerit, A27 do të përdorë One UI 8.5 të bazuar në Android 16 që në fillim, por nuk ka konfirmim se sa vite mbështetje softuerike do të marrë.
Konfigurimi i trefishtë i kamerave në pjesën e pasme të Galaxy A27 do të përfshijë një kamera kryesore 50MP (me OIS), një kamera ultra të gjerë 5MP dhe një makro 2MP.
Për selfie dhe video thirrje, do të merrni një kamera 12MP në pjesën e përparme. Galaxy A26 erdhi me një kamera ultra të gjerë 8MP dhe një kamera selfie 13MP, kështu që njësitë ultra të gjera dhe selfie të A27 janë më të ulëta në aspektin e rezolucionit të paktën, sepse thashethemet e mëparshme pretendonin se kamera selfie me rezolucion më të ulët e A27 do të bënte foto më të mira se njësia selfie 13MP e A26.
Materialet për shtyp përmendën se Galaxy A27 do të ketë një ekran FullHD+ 6.7" pa zbuluar llojin e panelit ose shkallën e rifreskimit. Galaxy A26 kishte një ekran AMOLED 120Hz, kështu që supozojmë se A27 do të vijë gjithashtu me një ekran AMOLED 120Hz.
Samsung Galaxy A27 do të furnizohet me energji nga një bateri 5,000 mAh me mbështetje për karikim 25W, njësoj si Galaxy A26. Me 200g, Galaxy A27 peshon njësoj si A26, por është 0.1 mm më i trashë pavarësisht të njëjtit kapacitet baterie.
Burimi pohon se Galaxy A27 do të ketë përmasat 162.4 × 78.2 × 7.8 mm, ndërsa OnLeaks më parë pohoi se do të kishte përmasat 162.3 x 78.6 x 7.9 mm. Meqenëse informacioni më i fundit vjen nga materialet për shtyp, është e sigurt të supozohet se Galaxy A27 do të ketë përmasat 162.4 × 78.2 × 7.8 mm. /Telegrafi/