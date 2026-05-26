Dërgesat e hershme të Fitbit Air kanë probleme me lidhjen me telefonat Android
Google zbuloi pajisjen e saj të parë të gjurmimit të fitnesit pa ekran, Fitbit Air, në fillim të këtij muaji, dhe tani po vijnë raportime nga njerëz që e porositën paraprakisht se dërgesat po fillojnë.
Data e lëshimit të pajisjes është nesër, 26 maj, dhe porositë paraprake supozohej të fillonin të mbërrinin vetëm atëherë, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, disa porosi u mbërritën klientëve më shpejt, dhe ndoshta si pasojë e kësaj që ndodhi një ditë më herët nga sa parashikoi Google, njerëzit me telefona Android kanë probleme me lidhjen.
Fitbit Air ka nevojë për versionin 5.0 të aplikacionit të ri Google Health, por kjo nuk ka mbërritur ende në çdo pajisje.
Google ka konfirmuar problemin e çiftëzimit të aplikacionit dhe kompania po punon për ta rregulluar atë.
Ajo që ndodh është se kur përpiqeni të çiftëzoni pajisjen që vishet, merrni një mesazh se kërkon një version të përditësuar të aplikacionit Google Health, por kjo mund të mos jetë ende e disponueshme për ju.
Një përfaqësues i ekipit të produkteve të Google iu përgjigj në Reddit një përdoruesi që po haste probleme, duke thënë se Google po bën çmos për të "përshpejtuar lansimin e aplikacionit të përditësuar në Android" për të akomoduar dërgesat e hershme, dhe kjo do të jetë "e disponueshme së shpejti".
Është interesante se ky nuk është problem në iOS, ku përditësimi është tashmë aktiv. /Telegrafi/