Kjo kabllo USB prej 82 dollarësh fsheh një mikrokontrollues Wi-Fi brenda konektorit të tij
Kablloja Hacknect fsheh brenda një mikrokontrollues ESP32-S3, një çip që gjendet më shpesh në pllakat e zhvillimit sesa në ato të fshehura brenda një kablloje.
Duke e fshehur aty, ideja është që një aksesor i thjeshtë të shndërrohet në një pajisje të programueshme, transmeton Telegrafi.
Një kabllo USB nuk është zakonisht diçka që ngjall habi. Shumica e njerëzve e lidhin një të tillë dhe vazhdojnë përpara.
Por një pajisje Kickstarter po e sfidon këtë supozim duke paketuar një sasi të habitshme fuqie llogaritëse në diçka që duket krejtësisht e zakonshme.
Zgjedhja inxhinierike është e qëllimshme. Çipi synon ngarkesat e punës AIoT dhe përfshin Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth LE dhe mbështetje të mirë-vendosur për softuer.
Është i çiftëzuar me një vend për microSD të fshehur brenda lidhësit USB Type-A, megjithëse asgjë në pjesën e jashtme të kabllit nuk e zbulon këtë.
Nga pikëpamja e funksionalitetit, Hacknect funksionon në dy mënyra. Në sipërfaqe, ai sillet si një kabllo standarde USB, duke mbështetur transferimin e të dhënave dhe karikimin.
Poshtë, ai funksionon si një ndërfaqe e programueshme që mund të bashkëveprojë me pajisjet e lidhura. Emulimi HID mund të simulojë shtypjen e tasteve ose të miut, duke imituar në mënyrë efektive sjelljen e përdoruesit në nivelin e sistemit.
Pajisja kontrollohet nga një ndërfaqe e bazuar në shfletues. Pasi të lidhet, përdoruesit mund të menaxhojnë ngarkesat, të konfigurojnë veprimet dhe të aktivizojnë komandat nga një telefon ose kompjuter.
Këto ngarkesa ruhen lokalisht në kartën microSD, duke e mbajtur sistemin të pavarur dhe të lëvizshëm.
Wi-Fi eliminon nevojën për ndërveprim fizik. Komandat mund të aktivizohen nga distanca, duke zgjeruar gamën e rasteve të mundshme të përdorimit. Për zhvilluesit dhe profesionistët e sigurisë, kjo përkthehet në testim dhe automatizim më të lehtë pa u lidhur me pajisjen.
Një funksion i integruar vetëshkatërrimi plotëson grupin e veçorive. Një komandë e vetme fshin të gjitha të dhënat dhe ngarkesat e ruajtura, një veçori që përputhet me pozicionimin e saj si një mjet për rrjedhat e punës së sigurisë.
Dhe për shkak se është me burim të hapur, përdoruesit mund ta personalizojnë atë dhe ta integrojnë lehtësisht në konfigurimet e tyre ekzistuese.
Hacknect në mënyrë të pashmangshme tërheq krahasime me të tilla si kablloja O.MG, e cila gjithashtu integron funksionalitetin pa tel në një kabllo në dukje standarde. Dallimi është kostoja.
Me një çmim fillestar prej rreth 82 dollarësh për mbështetësit e hershëm, Hacknect ul barrierën e hyrjes duke premtuar aftësi të krahasueshme dhe mbështetje me burim të hapur.
Fushata Kickstarter e ka tejkaluar objektivin e saj të financimit, me disa javë që kanë mbetur. Nëse zhvillimi vazhdon në rrugën e duhur, njësitë fillestare pritet të dërgohen në gusht.
Megjithatë, vlejnë paralajmërimet e zakonshme rreth financimit kolektiv. Mbështetja e një projekti nuk garanton dorëzimin dhe afatet kohore kanë një mënyrë për të ndryshuar. /Telegrafi/