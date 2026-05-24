Samsung do të përdorë markën Galaxy Z Fold 8 dhe Z Fold 8 Ultra për linjën e ardhshme të telefonave të palosshëm
Samsung mund të ketë vendosur për emrat për dy modelet e saj të ardhshme kryesore të palosshme.
SamMobile ka mësuar se kompania po planifikon t'i quajë ato Galaxy Z Fold 8 dhe Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Pjesa interesante është se cili model merr cilin emër. Galaxy Z Fold 8 Ultra do të jetë pasardhësi i drejtpërdrejtë i Galaxy Z Fold 7 të vitit 2025, ndërsa emri Galaxy Z Fold 8 do të shkojë te modeli më i gjerë që është shfaqur në thashetheme dhe rrjedhje informacioni si Galaxy Z Fold 8 Wide, transmeton Telegrafi.
Fold 8 pritet të jetë më i gjerë dhe më i shkurtër se Ultra, ngjashëm me iPhone-in e palosshëm të Apple. Por faktori i formës më të gjerë do të vijë me disa kompromise. Telefoni do të heqë një nga kamerat e pasme, ngjashëm me Galaxy S25 Edge.
Ndërsa emërtimi i modelit më të gjerë Fold 8 duket si një vendim i shëndoshë, marka Ultra për Fold 8 më premium padyshim do të ngrejë disa pyetje.
Telefonat inteligjentë Galaxy S Ultra të Samsungut kanë vendosur një standard të lartë me karakteristika të tilla si mbështetja për S Pen dhe një kamerë telefoto 5x përveç një kamere telefoto 3x.
Galaxy S26 Ultra gjithashtu shton karikim me tel 60W dhe pa tel 25W, së bashku me Ekranin e Privatësisë unik, të parin në botë.
Fold 8 Ultra thuhet se do të sjellë disa përmirësime të mirëseardhura në krahasim me Fold 7 dhe modelet më të vjetra, duke përfshirë një bateri 5,000 mAh, karikim 45W dhe një kamerë ultra të gjerë 50MP.
Por një Ekran Privatësie, mbështetje për S Pen, karikim 60W dhe një kamerë me zmadhim më të fuqishëm nuk pritet të jenë pjesë e paketës, kështu që rrezikon të zbehë atë që përfaqëson fjala Ultra.
Vlen gjithashtu të përmendet se telefoni i parë i palosshëm i Apple thuhet se do të lançohet si iPhone Ultra. Nëse kjo pati ndonjë ndikim në vendimin e emërtimit të Samsungut është e vështirë të thuhet, por koha është interesante.
Megjithatë, Samsung ka përdorur emrin Ultra për linjën e saj Galaxy S që nga viti 2020, kështu që nuk është se kompania po merr ndonjë shembull nga Apple këtu.
Linja Galaxy Z Fold 8, së bashku me Galaxy Z Flip 8, pritet të lançohet në eventin e ardhshëm Unpacked të Samsung më 22 korrik. Samsung gjithashtu mund të rrisë çmimet për pajisjet e saj të reja të palosshme, ngjashëm me atë që bëri me serinë Galaxy S26. /Telegrafi/