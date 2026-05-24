iOS 27 do të ripërtërijë ndërfaqen e përdoruesit të cilësimeve të AirPods
Ndërsa një aplikacion i dedikuar 'AirPods' nuk duket se është në plan, Mark Gurman i Bloomberg raporton se Apple po punon për përmirësime të softuerit në lidhje me mënyrën se si përdoruesit mund të modifikojnë cilësimet për AirPods dhe AirPods Pro të tyre.
Bloomberg thotë se iOS 27 do ta ndryshojë ndjeshëm paraqitjen e menusë së AirPods në aplikacionin Cilësimet. Dizajni i ri do të jetë 'më funksional, më i organizuar dhe më i efektshëm'.
Ekrani i cilësimeve të AirPods shfaqet automatikisht në krye të aplikacionit Cilësimet kur keni një palë AirPods të lidhura me telefonin tuaj, transmeton Telegrafi.
Por me kalimin e kohës, paraqitja e kontrolleve brenda atij ekrani ka qenë mjaft e ngatërruar dhe e tepërt.
Apple ka shtuar kaq shumë veçori të reja në përvojën e produktit AirPods gjatë viteve të fundit - si gjestet e kokës, funksionaliteti i aparatit të dëgjimit, zbulimi i gjumit dhe më shumë - dhe çdo shtesë e re është integruar në thelb në të njëjtin ndërfaqe përdoruesi të cilësimeve që daton që nga AirPods origjinale.
Duket sikur Apple më në fund po i jep këtij ekrani një ripërtëritje shumë të nevojshme nga themelet, e cila duhet të përmirësojë hierarkinë e informacionit për ta bërë atë më të organizuar dhe për të promovuar funksionalitetin kryesor.
Ndërsa Apple Watch dhe Vision Pro marrin një aplikacion shoqërues të dedikuar në ekranin kryesor të iPhone, AirPods do të kufizohen ende te cilësimet.
Bloomberg thotë se këto ndryshime të reja të ndërfaqes së përdoruesit të cilësimeve të AirPods duhet të jenë pjesë e iOS 27, iPadOS 27 dhe macOS 27. Apple do të zbulojë zyrtarisht sistemet e reja operative në konferencën e saj WWDC vetëm pas disa javësh.
Fjala kryesore fillon në orën 10:00 të mëngjesit sipas orës PT më 8 qershor. Fokusi kryesor i sistemeve të reja operative do të jetë një ridizajnim i madh i Siri, tani i orientuar drejt një përvoje më moderne si chatbot dhe i mbështetur nga modele të reja të IA-së duke përdorur teknologjinë Google Gemini. /Telegrafi/