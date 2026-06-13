Telefoni Trump Mobile T1 është në të vërtetë HTC
Telefoni Trump Mobile T1, i prezantuar si një smartphone “flagship MAGA”, ka dalë në shqyrtim pasi një çmontim (teardown) nga iFixit zbuloi se ai është pothuajse identik me HTC U24 Pro, një telefon i prodhuar në Tajvan dhe i lançuar në qershor 2024.
Telefoni, i cili shitet për rreth 499 dollarë, fillimisht u promovua me pretendime për “prodhuar në SHBA”, por këto deklarata më vonë u ndryshuan në formulime më të paqarta si “i dizajnuar me frymë amerikane”.
Analiza e iFixit tregoi se komponentët e brendshëm - si pllaka kryesore, bateria dhe sistemi i kamerave - përputhen pothuajse plotësisht me modelin e HTC-së, me dallime vetëm në detaje të vogla, si pozicionimi i blicit dhe disa ndryshime kozmetike.
Ekspertët thonë se ndryshimet mes dy pajisjeve janë minimale dhe se në praktikë T1 është një version i ripaketuar i një telefoni HTC të vitit 2024, me ndryshime të vogla në dizajn dhe branding.
Fillimisht, telefoni u reklamua si “Made in USA”, por më vonë kjo u zbut për shkak të rregullave të tregtisë dhe realitetit të zinxhirit global të prodhimit të telefonave, ku shumica e komponentëve prodhohen në Azi.
Sipas analizave, T1 nuk është një telefon i ri nga zero, por një version i modifikuar i HTC U24 Pro, i shitur me markë të re dhe dizajn të jashtëm të ndryshuar. /Telegrafi/