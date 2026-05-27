Samsung Galaxy Watch Ultra 2 mund të ketë një version pa 5G
Disa muaj më parë, dëgjuam se Samsung Galaxy Watch Ultra 2 i ardhshëm do të ketë një çipset të ri - me sa duket, do të përdorë Snapdragon Wear Elite.
Një nga përmirësimet kryesore të këtij çipi është se ofron lidhje 5G - Galaxy Watch Ultra origjinal, i cili fuqizohet nga Exynos W1000, kishte vetëm një modem 4G (për të qenë të drejtë, edhe Snapdragon Wear W5 Gen 2 kishte).
Samsung nuk bëri kurrë një version Bluetooth të Ultra siç bën zakonisht për modelet Galaxy Watch dhe Galaxy Watch Classic. Kjo do ta ndryshojë këtë brez, pohon GalaxyClub, transmeton Telegrafi.
Publikimi holandez ka parë prova se Samsung do të lëshojë një version Bluetooth të Galaxy Watch Ultra 2 (do të ketë edhe Wi-Fi, sigurisht, çështja është se nuk do të ketë lidhje celulare).
Kjo është për Holandën dhe, me sa duket, për pjesën tjetër të BE-së. Duke anashkaluar modemin 5G, Samsung do të jetë në gjendje të ofrojë një version më të lirë të orës - kjo mund të jetë bërë e nevojshme pasi rritja e kostove të RAM-it dhe ruajtjes së të dhënave e shtyu kompaninë të rriste çmimet e telefonave.
Kjo është ajo që na bën të dyshojmë se do ta shohim orën Bluetooth globalisht.
Ju mund të mendoni "sa RAM dhe ruajtje ka një orë inteligjente, gjithsesi?" Përgjigja për këtë është 2GB RAM dhe 32GB ruajtje fillimisht për Watch Ultra - kjo u rrit në 64GB me rifreskimin e vitit të kaluar.
Nëse Watch Ultra 2 do të ketë kapacitete të ngjashme mbetet për t'u parë.
Aktualisht, orët inteligjente më të fundit të Apple janë të vetmet me lidhje 5G.