Qendërmbrojtësi i Arsenalit, William Saliba, ka folur për mentalitetin dhe ambicien e “Topçinjve” teksa ata vazhdojnë ndjekjen e trofeve të mëdhenj këtë sezon.

Duke folur me besim, Saliba theksoi urinë e ekipit për të fituar tituj, me Arsenalin aktualisht gjashtë pikë përpara në krye të tabelës së Ligës Premier përpara Manchester Cityt.

“Që nga sezoni im i parë këtu, ne gjithmonë kemi qenë këtu për të garuar për vendin e parë. Ne jemi gjithmonë shumë afër fitimit të ligës. Ne kemi këtë uri, duam ta fitojmë këtë ligë”, ka thënë fillimisht Saliba.

Bergkamp: Rivalët e Arsenalit nuk kanë forcë për të ndaluar sulmin për titull

“E dimë që mund të fitojmë gjithashtu, kemi ekipin për këtë, do të luftojmë për ta arritur këtë. Atmosfera është e mirë”.

“Ne ishim të parët në Ligën e Kampionëve, jemi të parët në Ligën Premier dhe do të shkojmë në Wembley pas një muaji, kështu që po, atmosfera është e mirë”, përfundoi mbrojtësi i Arsenalit. /Telegrafi/

