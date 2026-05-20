Bukayo Saka u ka dërguar një mesazh të drejtpërdrejtë rivalëve të Arsenalit, pasi të martën në mbrëmje u kurorëzua më në fund kampion i Ligës Premier.

Barazimi 1-1 i Manchester Cityt në transfertë ndaj Bournemouthit nuk mjaftoi për t’i mbajtur ata në garë për titull, duke bërë që Arsenali t’i japë fund pritjes 22-vjeçare për triumf në Ligën Premier.

Skuadra e Mikel Artetës ishte tallur gjerësisht nga tifozët rivalë pas tri sezoneve radhazi ku e mbylli në vendin e dytë, por këtë herë arriti ta siguronte titullin me një ndeshje të mbetur. Festë e madhe pritet edhe në ndeshjen e fundit ndaj Crystal Palace të dielën.

Lojtarët e Arsenalit u mblodhën në qendrën stërvitore të klubit në London Colney në momentin kur u shpallën kampionë dhe festuan deri vonë gjatë natës.

Tre lojtarë të Arsenalit rrezikojnë të mbesin pa medalje të kampionit pasi fituan Ligën Premier

Në Instagram, edhe zëvendëskapiteni Saka ishte aktiv, pasi më në fund u bë kampion i Anglisë. Ai postoi një video ku lojtarët e Arsenalit këndonin këngën e Queen, “Ne jemi kampionët”, ndërsa vetë festonte me entuziazëm.

Në “story”-n e tij, 24-vjeçari publikoi një klip të shokut të skuadrës, Myles-Leëis Skelly, duke mbajtur shampanjë, teksa reprezentuesi i Anglisë shkroi: “Na quajtën të dorëzuar”.

“They called us bottlers, now we’re holding bottles” - Myles Lewis-Skelly [@Bukayosaka87]
byu/Expensive-Slide7821 insoccer

Si Lewis-Skelly ashtu edhe Saka u përgjigjën ndaj atyre që i kishin tallur, duke thënë: “Dhe tani ne po i mbajmë shishet duke festuar”.

Saka ka shënuar shtatë gola në 31 paraqitje këtë sezon, teksa Arsenali fitoi titullin e 14-të kampion në histori, si dhe e ndihmoi ekipin të arrijë në finalen e Ligës së Kampionëve ndaj mbajtësve të trofeut, Paris Saint-Germain, në Budapest./Telegrafi/

Premier LeagueNdërkombëtareEkipetFutbollArsenalSport
telegrafi sport app