Arsenali konfirmon datën e paradës për trofeun e Ligës Premier
Arsenali ka konfirmuar se do ta bëjë parakalimin apo paradën me trofeun e Ligës Premier para tifozëve të tyre të dielën, më 31 maj.
Ende nuk janë zbuluar detaje për itinerarin e autobusit, por pritet që të fillojë dhe të mbarojë në stadiumin Emirates.
Parada është planifikuar për një ditë pas finales së Ligës së Kampionëve kundër PSG-së më 30 maj.
Është vet faqja zyrtare e klubit që ka konfirmuar një gjë të tillë me anë të një postimi.
Mark your calendar 🗓️
We are delighted to announce that we will come together with our supporters and community for a special parade, starting from 2pm on Sunday 31 May 👇
— Arsenal (@Arsenal) May 20, 2026
“Jemi të kënaqur të njoftojmë se do të bashkohemi me mbështetësit dhe komunitetin tonë për një paradë të veçantë, duke filluar nga ora 14:00 të dielën, më 31 maj”, thuhet në njoftim.
Si rezultat, ekziston mundësia që lojtarët e Arsenalit të festojnë dy trofe pas kthimit nga Budapesti, aty ku zhvillohet finalja e Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/