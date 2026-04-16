Rusia nisi sulmin ajror më vdekjeprurës në disa muaj, duke vrarë 18 persona në Ukrainë
Rusia lëshoi më shumë se 700 dronë dhe raketa në Ukrainë në valë të shumta gjatë natës, duke vrarë të paktën 18 persona në atë që zyrtarët lokalë e quajtën sulmin më vdekjeprurës në disa muaj.
Zyrtarët thanë se nëntë persona ishin vrarë në qytetin portual jugor të Odesas, pesë në qytetin qendror të Dnipros dhe katër - përfshirë një fëmijë - në kryeqytetin Kiev.
Në Rusi, dy persona - përfshirë një fëmijë - u vranë në një sulm me dron ukrainas në rajonin jugor të Krasnodarit, tha Moska.
Kjo vjen pas një armëpushimi të shkurtër që u zhvillua gjatë Pashkëve Ortodokse fundjavën e kaluar - megjithëse të dyja palët akuzuan njëra-tjetrën për qindra shkelje.
Rusia nisi një pushtim në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt 2022.
Siç theksohet më tej, në Kiev, sirenat paralajmëruese i zgjuan njerëzit në orën 02:30 sipas orës lokale të enjten, të ndjekura menjëherë pas shpërthimeve të para.
Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, shkroi në Telegram se një djalë 12-vjeçar ishte midis katër personave të vrarë. 45 persona të tjerë u plagosën.
Kryebashkiaku shtoi se ekipet e shpëtimit kishin nxjerrë një nënë dhe një fëmijë nga rrënojat e një ndërtese banimi 16-katëshe që u shemb në lagjen qendrore të Podil.
Katër punonjës të urgjencës mjekësore ishin midis të plagosurve në veri të kryeqytetit.
Në Dnipro, kreu rajonal Oleksandr Ganzha tha se katër persona u vranë dhe dhjetëra të tjerë ishin plagosur në sulmin rus - përpara se kryetari i bashkisë së qytetit Borys Filatov të thoshte të enjten se ishte gjetur një trup tjetër.
Ndërkohë në qytetin verilindor të Kharkiv, një sulm me dron plagosi një grua 77-vjeçare dhe një burrë 66-vjeçar, tha një zyrtar.
Dhe dy qytete në jug, Mykolaiv dhe Kherson, kanë mbetur pa energji elektrike, sipas zyrtarëve lokalë. /Telegrafi/