Rusia në krizë financiare - synon legalizimin e kazinove online për të rritur të ardhurat
Ministri i Financave, Anton Siluanov, ka propozuar legalizimin e kazinove online si një mënyrë për të rritur të ardhurat shtetërore, raportoi të martën gazeta e biznesit Kommersant, duke cituar dy burime të njohura me një letër që ministri i dërgoi presidentit, Vladimir Putin.
Siluanov sugjeroi heqjen e ndalimit të kazinove online në Rusi, të cilat janë të paligjshme që nga viti 2009, ndërsa qeveria po kërkon burime të reja të ardhurash për të kompensuar kostot në rritje të luftës kundër Ukrainës, raporton timesofmoscow.
Pavarësisht ndalimit, lojërat online kanë njohur një rritje të konsiderueshme në vitet e fundit. Ministria e Financave vlerëson se xhiroja totale në tregun e ligjshëm të basteve në Rusi, i cili lejon operatorët e licencuar të basteve dhe totalizatorët të operojnë online, arriti në 1.7 trilion rubla (22.2 miliardë dollarë) në vitin 2024.
Në krahasim, vlerësohet se madhësia e tregut të lojërave të paligjshme online është 3 trilion rubla (39.1 miliardë dollarë), me rreth 100 platforma të jashtëligjshme në funksionim.
Kommersant raportoi se propozimi i Siluanovit do të krijonte një sistem të unifikuar për ndjekjen e basteve, të ngjashëm me kornizën e përdorur për bastoret e ligjshme, dhe do ta vendoste industrinë nën mbikëqyrjen e një rregullatori të vetëm, i cili do të ishte përgjegjës për parandalimin e varësisë nga lojërat e fatit.
Raporti tha se agjencitë e tjera qeveritare do të kishin detyrën të intensifikonin përpjekjet për të bllokuar operatorët e paligjshëm.
Siluanov, në letrën e tij drejtuar Putinit, vlerësoi se legalizimi i kazinove online dhe vendosja e një takse mujore prej së paku 30 për qind mbi të ardhurat bruto mund të gjeneronte rreth 100 miliardë rubla (1.3 miliard dollarë) në vit për buxhetin federal.
Raporti i Kommersant nuk specifikoi nëse Putini ka përgjigjur ndaj propozimit ose ka shfaqur mbështetje për legalizimin e kazinove online.
Industria e lojërave online ka pasur një rritje të jashtëzakonshme në mbarë botën në vitet e fundit, dhe disa studiues kanë hedhur alarmin për një rritje të përkatësisë ndaj lojërave të fatit, të cilën e shohin si një problem serioz shëndetësor publik. /Telegrafi/