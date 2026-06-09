Ekipi i sigurisë fik kamerat deri sa shfaqet Putin - Kremlini frikësohet nga një skenar si në Iran
Shërbimet ruse të sigurisë kanë çaktivizuar përkohësisht disa pjesë të sistemit të mbikëqyrjes që përdoret për mbrojtjen e presidentit rus, Vladimir Putinit.
Masa thuhet se është marrë nga shqetësimi se kamerat mund të shfrytëzohen për të gjurmuar lëvizjet e liderit rus dhe të rrethit të tij të ngushtë.
Ky vendim pasqyron një rritje të ankthit brenda Kremlinit, shkruajnë mediat.
Megjithatë, Putin mund të ketë më shumë arsye për t’u shqetësuar nga kërcënimet brenda vendit sesa nga ato të jashtme.
Një pjesë e konsiderueshme e elitës politike dhe biznesore në Rusi besohet se është në favor të përfundimit të luftës, ndërsa lideri i Kremlinit vazhdon të refuzojë çdo kompromis domethënës.
Historia ruse tregon se luftërat e zgjatura dhe pakënaqësia në rritje e elitave shpesh përfundojnë keq për pushtetin.
Nëse ndarjet brenda klasës sunduese vazhdojnë të thellohen, Putin mund të përballet jo vetëm me izolim politik, por edhe me një sfidë të drejtpërdrejtë ndaj kontrollit të tij mbi pushtetin. /Telegrafi/