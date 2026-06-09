Pas fitores në zgjedhjet parlamentare, kryeministri armen tallet me Putinin
Kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan, ka tërhequr vëmendje me një video të pazakontë pas fitores bindëse të partisë së tij në zgjedhjet parlamentare.
Në videon e publikuar në stil hip-hop, Pashinyan përdor një gjuhë sfiduese dhe provokuese, përfshirë vargjet “E thashë atë që e thashë! […] Nuk më intereson, e ndez qytetin me të kuqe”.
Reagimi i Moskës nuk ka munguar, por është e ftohtë.
Kremlini nuk ka nxituar ta përgëzojë kryeministrin armen për rezultatin, duke përmendur “momente të paqarta” dhe pretendime për shkelje gjatë procesit zgjedhor në Armeni.
Ndërkohë, Pashinyan ka deklaruar synimin e partisë për të forcuar afrimin me institucionet evropiane, përfshirë edhe Parlamentin Evropian.
Ndryshe, Partia e Pashinyanit fitoi 49.8 për qind të votave me të gjitha vendvotimet e numëruara nga votimi i së dielës, mjaftueshëm për të siguruar shumicën parlamentare sipas sistemit zgjedhor të Armenisë. /Telegrafi/